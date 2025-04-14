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Алехин Виктор



14.04.2025 «Мастердата» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
04.10.2007 Nokia Siemens Networks поставит оборудование DSLAM для МГТС 1
21.06.2007 МГТС переходит на NGN 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алехин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Nokia Siemens 125 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1324 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 756 1
Аналоговые технологии 2782 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3788 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Siemens SURPASS 20 1
Максименко Евгений 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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