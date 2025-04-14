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Алехин Виктор
|14.04.2025
|«Мастердата» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
|04.10.2007
|Nokia Siemens Networks поставит оборудование DSLAM для МГТС 1
|21.06.2007
|МГТС переходит на NGN 1
Алехин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Siemens SURPASS 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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