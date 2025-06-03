SimpleOne и «МТС Web Services» планируют развивать сотрудничество по автоматизации бизнес-процессов

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, и «МТС Web Services», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство предусматривает поэтапное добавление новых продуктовых модулей и решений SimpleOne в действующие проекты «МТС Web Services»‎.

Важным аспектом сотрудничества станет формирование совместных проектных и исследовательских команд для координации инициатив в области цифровой трансформации бизнеса. Добавление новых модулей будет осуществляться на основании заключенных сторонами соглашений и договоров с утвержденными техническими заданиями и согласованными планами-графиками.

Стороны также договорились о разработке и реализации совместных образовательных инициатив, включая программы обучения и повышения квалификации сотрудников, онлайн-курсы и мастер-классы в областях цифровизации, управления ИТ-продуктами и автоматизации бизнес-процессов.

Кроме того, компании планируют интеграцию своих продуктов и проведение мероприятий, направленных на продвижение совместных продуктов на рынок.

«Партнерство с «МТС Web Services» открывает новые возможности для развития наших решений. Совместная работа с командой профессионалов из группы МТС позволит нам создавать еще более совершенные продукты для крупного бизнеса», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Партнерство с SimpleOne позволит нам создать лучшее рыночное предложение по обеспечению надежности и эксплуатации на OPS Platform, интегрирующей средства наблюдаемости, автоматизации процессов управления ИТ, усиленные возможностями ИИ, управления ИТ-активами, дополненные развитым дискаверингом. Это даст возможность нашим Клиентам получить надежную основу для повышения эффективности процессов эксплуатации и значительно улучшить качество своих сервисов», — сказал Павел Воронин, генеральный директор «МТС Web Services».

SimpleOne будет оказывать «МТС Web Services» консультационную и техническую поддержку в процессе внедрения решений, предоставлять регулярные обновления и долгосрочное сопровождение на протяжении всего срока эксплуатации продуктов.