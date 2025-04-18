Из пилота — в прод: генеративный ИИ SimpleOne уже внедрен у лидеров рынка

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, объявил об успешном завершении первых в России собственных проектов по масштабному внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы клиентов. Теперь SimpleOne выступает корпоративной GenAI-платформой, позволяющей компаниям внедрять технологии генеративного ИИ с помощью low-code, автоматизировать рутинные операции и оптимизировать работу обслуживающих подразделений. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

С помощью функциональности для оркестрации генеративных нейронных сетей клиенты SimpleOne получили возможность централизованно управлять набором ИИ-моделей и настраивать их под свои задачи, не погружаясь в технические детали. Благодаря удобному визуальному конструктору с поддержкой ИИ-компонентов даже сотрудники без опыта программирования смогут настраивать автоматизированные бизнес-процессы, выбирая готовые шаблоны из библиотеки.

Кроме того, организации получили возможность создавать полноценных ИИ-агентов — автономные программные сущности, имитирующие работу реальных сотрудников. Эти агенты способны самостоятельно выполнять конкретные задачи или целые бизнес-процессы, принимать решения по заданным параметрам и взаимодействовать с другими системами и людьми. Они могут обрабатывать данные, отвечать на запросы, генерировать отчеты и управлять определенными аспектами бизнеса, снижая нагрузку на человеческий персонал.

SimpleOne начала точечное внедрение GenAI для автоматизации бизнес-процессов клиентов — лидеров рынка несколько лет назад. Благодаря гибкой low-code архитектуре платформы и отсутствию необходимости сложного программирования развертывание даже масштабных сценариев ИИ сокращается до считанных дней, а не месяцев.

Наиболее востребованными направлениями использования GenAI у клиентов SimpleOne стали

Автоматизация ввода данных из неструктурированных документов с помощью OCR и ИИ. Это позволяет не только распознавать текст, но и автоматически формировать записи в информационных системах (например, «1С» или CMDB), что снимает до 95% нагрузки на ручной ввод и практически исключает ошибки оператора.

ИИ-чатботы на нулевой линии поддержки. Они обрабатывают до 60% повторяющихся обращений без участия сотрудников, извлекая ответы из баз знаний и уточняя запросы. Их можно запустить за один день, без сложного программирования. Персональные LLM-ассистенты сокращают до 40% времени на рутинные задачи и повышают производительность на младших позициях до 47%, способствуя вовлечённости и удержанию персонала.

Быстрый доступ к корпоративным знаниям с помощью нейроассистентов и нейропоиска. Это экономит до 80% времени на поиск информации и снижает количество ошибок при принятии решений, что особенно важно в регулируемых отраслях.

Автоматизация CRM и колл-центров. GenAI позволяет извлекать данные из звонков, заполнять карточки сделок и оценивать качество общения без прослушивания, доводя полноту CRM до 95% и освобождая операторов от рутины.

Разработка ПО. ИИ помогает с генерацией кода, ТЗ, тестов и документации, ускоряя процессы на 30–50% и упрощая адаптацию новых сотрудников. В ITSM-среде SimpleOne автоматически классифицирует тикеты, предлагает решения, создаёт статьи и прогнозирует инциденты, увеличивая скорость обработки обращений до 40% и снижая нагрузку на инженеров.

Маркетинг. ИИ позволяет из одного вебинара получить сразу несколько материалов в разных форматах, увеличивая производительность команд в 3–5 раз и ускоряя запуск кампаний.

Виртуальный ИИ-секретарь. ИИ-агент фиксирует встречи, расшифровывает речь, оформляет протоколы и задачи, экономя до 90% времени на администрирование и повышая прозрачность работы.

Таким образом, SimpleOne превращает внедрение генеративного ИИ в реальный операционный инструмент, а не просто «технологию ради технологии». Сценарии охватывают практически все ключевые зоны — от ИТ и поддержки до маркетинга и разработки, и все они доказали свою эффективность в реальных проектах. Инструменты на базе ИИ позволяют сократить ручной труд, снизить количество ошибок, повысить точность данных и ускорить бизнес-процессы. Экономия времени достигает 30–90%, а рост производительности в отдельных функциях — до пяти раз.

«Интеграция технологий генеративного ИИ в корпоративные процессы — это новый этап цифровой трансформации бизнеса. ИИ-инструменты платформы SimpleOne позволили нашим клиентам освободить ресурсы для решения более сложных задач и повысить качество и скорость реакции на запросы клиентов, что дает им мощное конкурентное преимущество», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Прорыв стал возможен благодаря технологическому партнерству и глубокой интеграции с российским разработчиком AI BPA платформы Ainergy. В основе платформы флагманские зарубежные и отечественные языковые модели, а также возможность использования собственных LLM заказчика. Решение может быть развернуто как в облаке, так и на собственной инфраструктуре заказчика (on-premise), что особенно важно для компаний с высокими требованиями к безопасности данных.