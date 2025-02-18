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Сидорова Алина
|18.02.2025
|Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры 1
Сидорова Алина и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11859 1
|Русклимат ТПХ - Мастер Дата 33 1
|Онлайн патент - Online Patent 18 1
|Apple Inc 12177 1
|LG Electronics 3622 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 462 1
|Apple MacBook Pro 528 1
|Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 21 1
|Apple iMac - Серия моноблоков 458 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 1
|Южная Корея - Республика 6680 1
|Швеция - Королевство 3630 1
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