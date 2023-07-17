Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше

В российской рознице растет доля поддельной техники – из 100 смартфонов 31 не оригинальные, из 100 смарт-часов контрафактными являются 63, хотя годом ранее показатели были в разы ниже. Чаще всего подделки продают на маркетплейсах, хотя они с этим не согласны. Эксперты уверены, что в дальнейшем ситуация лишь усугубится.

Возвращение iPhone на Android

В российском ритейле наблюдается очень быстрый рост поддельной техники и электроники, пишет «Коммерсант». Предприниматели пытаются продать россиянам контрафактные смартфоны, ноутбуки, мелкую бытовую технику, притом чаще всего для этого используются онлайновые торговые площадки, популярные в России.

Для сравнения, в июле 2023 г. доля поддельных смартфонов в России составила 31%, хотя годом ранее она была на уровне 12%, а из 100% смарт-часов доля устройств неизвестного происхождения отныне составляет 63% против 35% годом ранее. На рынке ноутбуков этот показатель равен 31% (22% в июле 2022 г.), наушников и колонок – 67% (22% год назад).

То же касается и мелкой бытовой техники – на 100 устройств приходится 34 подделки, хотя 12 месяцев назад их было лишь 15.

Китайцы воруют у своих

Подделываются, в основном, известные бренды. На рынке смартфонов это ушедшие из страны Apple и Samsung, а также компания китайская Xiaomi, решившая не присоединяться к антироссийским санкциям.

«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом», – сообщил изданию управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

По его словам, есть три страны – основных мировых источника поддельной техники – это Китай, Индия и Пакистан. Таким образом, китайские noname-компании не стесняются воровать у своих же соотечественников, в том числе и у компании Xiaomi.

Подделка, неотличимая от оригинала

Отличить поддельную технику от настоящей бывает очень непросто – даже контрафактный iPhone, из коробки работающий на Android с оболочкой в стиле iOS, может на этапе покупки ничем себя не выдать. Первые зерна сомнения могут появиться при попытке скачать что-нибудь из App Store.

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С ноутбуками все еще сложнее – Windows или Linux могут быть установлены как на оригинальный мобильный ПК, так и на его китайскую копию. Также в ноутбуке может быть установлено более слабое «железо» в сравнении с заявленным производителем, но об этом получится узнать лишь при полной разборке мобильного ПК. В программных интерфейсах будет написано то, что заранее укажет производитель контрафакта.

Ритейл ни в чем не виноват. Или нет

Приведенная изданием информация – это статистика IQ Technology (юридическое агентство), составленная путем анализа 15 тыс. карточек товаров из сегмента техники на российских торговых площадках Wildberries, Ozon, «Яндекс маркете», «Сбермегамаркете» и китайском AliExpress. Представители Wildberries в корне не согласны с выводами агентства: они заявили изданию, что у покупателей есть возможность перед совершением покупки ознакомиться как с отзывами о товаре, так и с рейтингом продавца. В Ozon сообщили «Коммерсанту», что бороться с контрафактом маркетплейсу помогает нейросеть.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят как российские интернет-магазины, так и розничные сети, тоже не согласна с результатами исследования IQ Technology. Президент ассоциации Артем Соколов заявил изданию, что подделки на онлайн-площадках действительно есть, но их доля исчезающе мала – не более 0,1%

Рост объемов поставок поддельной техники в Россию – это следствие событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., сообщила «Коммерсанту» генеральный директор компании «Онлайн патент» Алена Акиншина. По ее мнению, связь здесь в том что если раньше бренды внимательно следили за тем, чтобы в Россию поставлялась только оригинальная их продукция, то после этого дня они прекратили мониторить российский рынок. Это позволило производителям контрафакта начать действовать более открыто.