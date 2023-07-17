Разделы

Техника
|

Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше

В российской рознице растет доля поддельной техники – из 100 смартфонов 31 не оригинальные, из 100 смарт-часов контрафактными являются 63, хотя годом ранее показатели были в разы ниже. Чаще всего подделки продают на маркетплейсах, хотя они с этим не согласны. Эксперты уверены, что в дальнейшем ситуация лишь усугубится.

Возвращение iPhone на Android

В российском ритейле наблюдается очень быстрый рост поддельной техники и электроники, пишет «Коммерсант». Предприниматели пытаются продать россиянам контрафактные смартфоны, ноутбуки, мелкую бытовую технику, притом чаще всего для этого используются онлайновые торговые площадки, популярные в России.

Для сравнения, в июле 2023 г. доля поддельных смартфонов в России составила 31%, хотя годом ранее она была на уровне 12%, а из 100% смарт-часов доля устройств неизвестного происхождения отныне составляет 63% против 35% годом ранее. На рынке ноутбуков этот показатель равен 31% (22% в июле 2022 г.), наушников и колонок – 67% (22% год назад).

То же касается и мелкой бытовой техники – на 100 устройств приходится 34 подделки, хотя 12 месяцев назад их было лишь 15.

Китайцы воруют у своих

Подделываются, в основном, известные бренды. На рынке смартфонов это ушедшие из страны Apple и Samsung, а также компания китайская Xiaomi, решившая не присоединяться к антироссийским санкциям.

pod600.jpg

Фото: freepik / FreePik
Вероятность того, что в посылке с маркетплейса приедет фальшивый смартфон, растет день ото дня

«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом», – сообщил изданию управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

По его словам, есть три страны – основных мировых источника поддельной техники – это Китай, Индия и Пакистан. Таким образом, китайские noname-компании не стесняются воровать у своих же соотечественников, в том числе и у компании Xiaomi.

Подделка, неотличимая от оригинала

Отличить поддельную технику от настоящей бывает очень непросто – даже контрафактный iPhone, из коробки работающий на Android с оболочкой в стиле iOS, может на этапе покупки ничем себя не выдать. Первые зерна сомнения могут появиться при попытке скачать что-нибудь из App Store.

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании
Безопасность

С ноутбуками все еще сложнее – Windows или Linux могут быть установлены как на оригинальный мобильный ПК, так и на его китайскую копию. Также в ноутбуке может быть установлено более слабое «железо» в сравнении с заявленным производителем, но об этом получится узнать лишь при полной разборке мобильного ПК. В программных интерфейсах будет написано то, что заранее укажет производитель контрафакта.

Ритейл ни в чем не виноват. Или нет

Приведенная изданием информация – это статистика IQ Technology (юридическое агентство), составленная путем анализа 15 тыс. карточек товаров из сегмента техники на российских торговых площадках Wildberries, Ozon, «Яндекс маркете», «Сбермегамаркете» и китайском AliExpress. Представители Wildberries в корне не согласны с выводами агентства: они заявили изданию, что у покупателей есть возможность перед совершением покупки ознакомиться как с отзывами о товаре, так и с рейтингом продавца. В Ozon сообщили «Коммерсанту», что бороться с контрафактом маркетплейсу помогает нейросеть.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят как российские интернет-магазины, так и розничные сети, тоже не согласна с результатами исследования IQ Technology. Президент ассоциации Артем Соколов заявил изданию, что подделки на онлайн-площадках действительно есть, но их доля исчезающе мала – не более 0,1%

Рост объемов поставок поддельной техники в Россию – это следствие событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., сообщила «Коммерсанту» генеральный директор компании «Онлайн патент» Алена Акиншина. По ее мнению, связь здесь в том что если раньше бренды внимательно следили за тем, чтобы в Россию поставлялась только оригинальная их продукция, то после этого дня они прекратили мониторить российский рынок. Это позволило производителям контрафакта начать действовать более открыто.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»

Доля Linux на ПК всего за неделю выросла вдвое. Главное правильно подсчитать

Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам

Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

Кто угодно может уничтожить чужой аккаунт в WhatsApp без ведома владельца. Спасения от этого нет

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще