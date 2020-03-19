Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6

Nokia объявила о расширении семейства продуктов для домашних сетей Wi-Fi. В этом семействе появился новый маршрутизатор Beacon 6, который поможет операторам значительно повысить качество пользовательских услуг. Новое домашнее устройство Beacon 6 отличается высокой пропускной способностью и производительностью. С помощью технологии Wi-Fi 6 оно на 40% повышает скорость передачи данных по сравнению с предыдущими поколениями сетей Wi-Fi.

Чтобы повысить качество пользовательских сервисов в домашних сетях, Nokia снижает сетевую задержку с помощью решений, разработанных исследователями Nokia Bell Labs. Новое устройство Nokia Beacon 6 резко повышает производительность домашних сетей Wi-Fi и предоставляет операторам простое в установке решение, которое поддерживает приложения, чувствительные к задержке (включая сетевые игры) и работает на гигабитных скоростях. Всё это крайне важно для формирования комплексного положительного опыта пользователей, работающих в сетях 5G.

Бен Вуд (Ben Wood), старший исследователь из компании CCS Insight, отметил: «Новые возможности сетей 5G сильно изменят опыт пользователей и ожидания заказчиков. Сочетание новейших технологий Wi-Fi 6, низкая задержка и высокая производительность домашних mesh-решений Wi-Fi, сопряженных с сетями 5G, позволят операторам создать единую коммуникационную платформу для приложений и решений нового поколения».

Сегодня более 25% домохозяйств подключены к сетям Wi-Fi. В домах установлено около 5 миллиардов устройств Wi-Fi. Это домашние компьютеры, умные телевизоры и другие умные домашние устройства. Чтобы справиться с таким объемом, операторы и конечные пользователи начинают приобретать решения, поддерживающие новый стандарт Wi-Fi 6, который повышает скорость передачи данных в густонаселенных районах как минимум в 4 раза и сокращает сетевую задержку на 75%.

Beacon 6 – это первое Wi-Fi-устройство Nokia, включающее целый ряд новых технологий, работающих как единое целое. Среди них поддержка технологии Wi-Fi 6, повышающей скорость и производительность и снижающей задержку в сети Wi-Fi с помощью модуляции OFDMA, которая используется в сетях 5G и увеличивает число устройств, одновременно работающих с точкой доступа; поддержка технологии Wi-Fi Certified EasyMesh и полная совместимость с продуктами Wi-Fi Certified EasyMesh от других компаний, что значительно облегчает установку; новый mesh-контроллер Nokia максимально повышает производительность домашних сетей Wi-Fi с помощью функций управления выбором каналов и поддержки лучших из имеющихся на рынке методов борьбы с помехами; разработанные в лабораториях Nokia Bell Labs инновации, направленные на уменьшение сетевой задержки, включают алгоритм PI2, который должен появиться на рынке во второй половине 2020 года; этот алгоритм стабильно снижает задержку даже в условиях переполнения сети. PI2 снижает задержку с сотен миллисекунд до 20 миллисекунд. Далее с помощью технологии L4S в опорной сети задержка может быть сокращена до менее чем 5 миллисекунд. В настоящее время L4S проходит процесс стандартизации в IETF5. Эта технология основана на инновациях Nokia Bell Labs, которые позволяют снизить колебания задержки, отрицательно влияющие на качество работы игровых приложений и функций виртуальной реальности.

Появление устройств Nokia Beacon 6 и инноваций, снижающих сетевую задержку, сыграет важную роль в повышении качества услуг 5G для домашних пользователей. Nokia Beacon 6 поможет операторам воспользоваться высокой скоростью и производительностью Wi-Fi 6 для разгрузки сетей 5G за счет передачи мобильного трафика в сети Wi-Fi. В результате абонент, подключенный к мобильной сети 5G, сможет выйти из машины и перейти в дом без обрыва связи. Это особенно важно для тех операторов, которые хотят освободить дорогостоящие частоты 5G для более прибыльных сервисов Industry 4.0 и интернета вещей.

«Новое решение Nokia Beacon 6 сыграет фундаментальную роль в расширении возможностей домашних сетей Wi-Fi. Впервые в истории оно обеспечит поддержку функциональности и производительности 5G на всем протяжении сети, – отметила Сандра Мотли (Sandra Motley), президент бизес группы фиксированных сетей Nokia. – Используя технологию Wi-Fi 6, новое устройство Nokia Beacon 6 значительно увеличит скорость и производительность домашних сетей Wi-Fi и навсегда изменит ситуацию как для абонентов, так и для операторов. И дома, и в офисе, и в общественных местах мы сможем разгружать мобильные сети 5G, передавая их трафик в сети Wi-Fi 6. В результате ускорится распространение технологии 5G, операторы сократят свои расходы, а пользователи получат великолепное качество 5G во всех сегментах сети».