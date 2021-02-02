Спецпроекты

В криптобиблиотеке для Linux и macOS нашлась предельно простая для использования брешь

ПО Безопасность
, Текст: Роман Георгиев

Разновидность ошибки переполнения буфера в библиотеке Libgcrypt ставит под угрозу Fedora, Gentoo и macOS. Разработчики скандалят с критиками.

Без проверки длины буфера

Знаменитый эксперт Google Project Zero Тэвис Орманди (Tavis Ormandy) выявил серьезную ошибку в свежей версии библиотеки шифрования Libgcrypt. Уязвимость класса «переполнение буфера» сама по себе довольно тривиальна, но простота ее эксплуатации превращает ее в серьезную угрозу. «Сама расшифровка данных может приводить к переполнению буфера в динамически выделяемой области памяти данными от потенциального злоумышленника; никаких проверок и никакой авторизации не производится», — отметил Орманди.

Libgcrypt — популярная библиотека криптографических примитивов, разработанная специально для GNU Privacy Guard (GPG), свободной реализации стандарта OpenPGP (RFC4880). Ее код присутствует в дистрибутивах Linux Fedora и Gentoo, а также в менеджере пакетов macOS.

Последняя, уязвимая версия Libgcrypt 1.9.0 вышла 19 января 2021 г., поэтому широкого распространения еще не получила. Ее уже успели встроить в предрелизную версию Fedora 34, но, по-видимому, к тому моменту как состоится окончательный релиз, уязвимая версия будет заменена на более новую. Версия 1.9.0 также попала в Gentoo, но теперь разработчики поспешно ее оттуда удаляют.

linuks600.jpg

В криптографической библиотеке для Linux и macOS выявлена критическая ошибка

Попытка выпустить патч сразу не задалась: версия 1.9.1 на процессорах Intel приводит к сбоям при компиляции.

Арифметические ошибки случаются

Специалист по криптографии, работающий в Google в команде разработчиков языка программирования Go, Филиппо Вальсорда (Filippo Valsorda) утверждает, что проблема вызвана отсутствием средств защиты памяти в коде Libgcrypt (написанном на С).

«Арифметические ошибки случаются. В C они моментально становятся уязвимостями», — написал Вальсорда. По его мнению, ошибка была вызвана попыткой исправить другую проблему — возможность атак по побочному каналу. Но это привело к нежелательным последствиям.

«В результате получилась критическая ошибка, тривиальная и в плане того, как такие ошибки возникают, и в том, насколько легко ее эксплуатировать, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Речь идет о переполнении буфера в области динамически выделяемой памяти, возникшей из-за некорректной проверки длины буфера, и, по-видимому, неиспользованием средств проверки кода на подобные баги. Подобные ошибки могут приводить к запуску произвольного кода, так что, безусловно, эту оплошность разработчикам стоит исправить как можно скорее. И без создания дополнительных проблем».

Но это не все

В процессе обсуждения GPG возник еще один скандал: эксперт по безопасности и журналист Ханно Бёк (Hanno Böck) раскритиковал разработчиков GnuPGP не только за неиспользование таких инструментов как Address Sanitizer (asan), которые могли бы помочь обнаружить баг, а также обратил внимание на использование небезопасных ссылок git://, которые можно применять для MITM-атак.

На это руководитель разработки GnuPGP Вернер Кох (Werner Koch) в грубой форме предложил Бёку заниматься своими делами, что лишь подлило масла в огонь критики в Twitter.

Другие материалы рубрики

Самая ожидаемая игра 2020 г. проложила хакерам путь к взлому ПК пользователей

Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа

В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами

Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ

Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана?

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам