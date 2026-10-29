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Aladdin Enterprise CA 3.0 — новая версия корпоративного центра сертификации компании «Аладдин»

Компания «Аладдин» выпустила новую версию корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 3.0. Она отличается более высокой производительностью, расширенной интеграцией с современными ИТ-средами (включая Kubernetes) и новыми средствами автоматизации, что позволит заказчикам снизить операционные издержки и повысить защищенность ИС. Версия 3.0 доступна для пилотных проектов со 2 ноября 2026 г., начало отгрузок планируется в декабре 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Среди основных нововведений в Aladdin eCA 3.0: работа в современных инфраструктурах (Kubernetes и Deckhouse); рост производительности по сравнению с предыдущей версией до четырех раз; автоматизация развертывания SSL-сертификатов (ACME); централизованный сбор событий безопасности и интеграция с SIEM; расширенные возможности администрирования и удобство эксплуатации: поддержка английского языка, интуитивно понятный интерфейс выпуска сертификатов; поддержка «Ред База Данных»; расширенные возможности встраивания в существующую ИТ-инфраструктуру заказчика.

Aladdin Enterprise CA является полнофункциональной заменой Microsoft CA, замещающей его без остановки сервисов. Aladdin Enterprise CA 3.0 — первая версия в третьем поколении продукта. Одним из ключевых направлений развития стала работа в современных инфраструктурах (Kubernetes и Deckhouse), что обеспечивает автоматизацию управления, кластеризацию и отказоустойчивость: это критически важно для крупных динамично развивающихся ИТ-ландшафтов (например, в банковском секторе). Также добавлена поддержка РЕД База Данных, расширяющая возможности использования продукта в отечественном программном окружении.

В версии 3.0 реализовано централизованное управление журналом безопасности и интеграция с SIEM. Это даёт службам ИБ целостную картину происходящего, ускоряет выявление подозрительной активности и сокращает время реагирования на инциденты. Таким образом, заказчики получают не фрагментарные логи, а управляемый и наблюдаемый контур PKI – это повышает уровень защищённости инфраструктуры.

Поддержка протокола ACME позволяет автоматически обслуживать сервисы в Kubernetes и выпускать SSL-сертификаты без ручного вмешательства. При этом в сценариях массового выпуска файловых сертификатов новая версия работает в четыре раза быстрее предыдущей.

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Aladdin Enterprise CA 3.0 легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру заказчиков. Продукт совместим с разнообразными корпоративными средами и платформами, что устраняет барьеры для внедрения, упрощает эксплуатацию в гетерогенных ландшафтах и защищает инвестиции заказчиков в уже используемые технологии: они получают гибкость в выборе компонентов инфраструктуры без привязки к конкретным вендорам.

«Развитие Aladdin Enterprise CA направлено на то, чтобы заказчики могли эффективно использовать PKI в современной корпоративной инфраструктуре, сохраняя необходимый уровень безопасности и контроля. Версия 3.0 сейчас проходит сертификацию во ФСТЭК России. В ней мы расширили возможности интеграции с технологическим стеком заказчиков, развили механизмы разграничения полномочий и автоматизации работы с сертификатами, а также существенно повысили производительность. При этом мы сохраняем преемственность продуктовой линейки: пользователи версий 2.x продолжат получать поддержку, исправления ошибок и устранение уязвимостей, а переход на версии 3.x позволит воспользоваться новыми возможностями продукта», — сказал Денис Полушин, руководитель продукта Aladdin eCA, «Аладдин».

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