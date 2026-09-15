Aladdin Enterprise CA интегрирован в «Защищенное аттестованное облако» от Astra Cloud, прошедшее аттестацию ФСТЭК России

Компания «Аладдин» сообщает о том, что доверенный корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) помог «Защищенному аттестованному облаку» Astra Cloud (входит в «Группу Астра») получить аттестат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие двум приказам ФСТЭК России — №117 (класс защищенности К1) и №21 (уровень защищенности УЗ-1). Об этом CNews сообщили представители компании «Аладдин».

Использование Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) помогает «Защищенному аттестованному облаку» соответствовать новым требованиям ФСТЭК России. В частности, в рамках инфраструктуры облака корпоративный центр сертификации обеспечивает доверенное взаимодействие и отвечает за инфраструктуру открытых ключей (PKI): выпускаемые им сертификаты применяются для построения защищенных V*N-каналов между сегментами инфраструктуры, обеспечивая строгую взаимную аутентификацию узлов и шифрование трафика по отечественным криптографическим алгоритмам ГОСТ по новым требованиям.

«Для современной ИТ-инфраструктуры PKI — это фундамент доверенного взаимодействия. Аттестация "Защищенного аттестованного облака" Astra Cloud по новым требованиям ФСТЭК России подтверждает готовность Aladdin eCA работать в контурах с максимальными классами и уровнями защищенности», — отметил Денис Полушин, руководитель продукта Aladdin Enterprise CA, «Аладдин».

Aladdin eCA является полнофункциональной заменой Microsoft CA, замещая его без остановки сервисов. Это позволяет мигрировать на отечественные операционные системы (Linux) без снижения уровня информационной безопасности и управления. Решение позволяет построить полноценный PKI в сложной гетерогенной инфраструктуре, включая сценарии автоматизации управления жизненным циклом сертификатов.

Инфраструктура «Защищенного аттестованного облака» от Astra Cloud развернута в ЦОД уровня Tier IV на отечественном оборудовании. В состав контура, помимо Aladdin eCA, входят сертифицированные средства защиты информации: межсетевые экраны, антивирусная защита, системы обнаружения и предотвращения вторжений, средства доверенной загрузки, SIEM.

«Наше решение "Защищенное аттестованное облако" снимает с клиента самую трудоемкую часть работы — аттестацию инфраструктурного слоя. Заказчику не нужно самостоятельно выстраивать инфраструктуру открытых ключей и обслуживать сертификаты: эту часть закрывает встроенный в контур центр сертификации Aladdin eCA, надежное решение для защищенных V*N-соединений по ГОСТ. Как результат, организации с ограниченными сроками проекта или дефицитом ИБ-специалистов получают готовую инфраструктуру, соответствующую требованиям регулятора. Благодарим команду «Аладдин» за сотрудничество», — отметил Максим Куртин, директор департамента информационной безопасности «Группы Астра».