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Clearway Technologies Clearway Integration Клируэй Текнолоджис

Clearway Technologies - Clearway Integration - Клируэй Текнолоджис

Clearway Integration — российский разработчик решений для импортозамещения ПО зарубежных вендоров в сфере управления ИТ-инфраструктурой и информационной безопасности

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 978 455 388 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 978 455 388 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 978 455 388 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.05.2026 Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA совместим с системой ЦУГИ 1
18.05.2026 Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA совместим с системой ЦУГИ 1
01.04.2026 «Клируэй Текнолоджис» и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость работы решений ЦУГИ ЕСАУС и СКДПУ НТ 2
15.11.2000 Clearway Technologies объявила о выпуске программы FireSite, ускоряющей загрузку из сети 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Clearway Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 498 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3090 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2081 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33550 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2505 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13351 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 461 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6327 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24460 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4863 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16295 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5205 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28314 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1413 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 644 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18062 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1978 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1095 1
Clearway Technologies - ЦУГИ ЕСАУС - Единая Система Автоматического Управления Сертификатами 3 3
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 63 2
Aladdin JaCarta SecurLogon 14 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 189 2
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1604 2
Linux OS 11555 2
Clearway Technologies - FireSite 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 53 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
Ширикалов Алексей 7 1
Белокопытова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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