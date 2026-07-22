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«Аладдин» предлагает формат Ready-to-Go для быстрого пилотирования Aladdin Enterprise CA 2.4

Компания «Аладдин» объявляет о запуске формата Ready-to-Go для новой версии корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 2.4, выход которой состоялся в июне 2026 г. Теперь заказчики могут в кратчайшие сроки ознакомиться с решением и провести пилотный проект без длительного развертывания. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

В формате Ready-to-Go заказчики бесплатно получают преднастроенный образ виртуальной машины, содержащий все три компонента продукта: «Центр Сертификации», «Центр Валидации» и «Центр Регистрации». Предложение позволяет в удобном формате ознакомиться с ключевыми нововведениями версии 2.4, включая усиленную защиту от внутренних угроз, автоматический контроль целостности системы, глубокую интеграцию с корпоративными каталогами и расширенные возможности мониторинга.

Для запуска пилотного проекта необходимо выполнить несколько шагов: заполнить форму на сайте компании, после чего в течение дня получить от представителей вендора дистрибутивы и лицензию, развернуть виртуальную машину согласно инструкции и запустить скрипт инициализации. Общее время развертывания не превышает 20 мин.

«Ready-to-Go — это максимально простой способ для заказчиков оценить возможности Aladdin Enterprise CA 2.4 без длительных предварительных согласований и сложных процедур развертывания. Мы стремимся сделать процесс знакомства с продуктом максимально комфортным и быстрым», — сказал Денис Полушин, руководитель продукта Aladdin eCA, «Аладдин».

Формат Ready-to-Go доступен для всех заинтересованных организаций.

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