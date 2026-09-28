«Аладдин» запускает программу авторизованного обучения работе с Aladdin Enterprise CA в Академии АйТи fabricaONE.AI

Компания «Аладдин» объявляет о запуске программы авторизованного обучения технических специалистов работе с корпоративным центром сертификации Aladdin Enterprise CA. Курсы будут проходить в Академии АйТи (акционер — ГК Softline), которая стала первым партнером «Аладдин» в области сертифицированного обучения продуктам компании. Дата начала курсов – 2 ноября 2026 г.

Программа сертификации разработана Центром компетенций «Аладдин». Первыми в нее вошли курсы по работе с корпоративным центром сертификации Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) и технологиям инфраструктуры открытых ключей (PKI) — направлению, в котором «Аладдин» обладает одной из самых глубоких экспертиз на рынке. На старте слушателям доступны два курса.

«Основы технологий PKI» (курс eCA 101) — вводный курс продолжительностью восемь академических часов. 2 ноября 2026 г. слушатели разберутся в целях, принципах и алгоритмах асимметричной криптографии, изучат шифрование, хеширование и электронную подпись, познакомятся с концепцией доверия и принципами работы центров сертификации, узнают о сертификатах открытого ключа и их жизненном цикле, а также познакомятся с особенностями работы с Aladdin Enterprise CA. Отдельный блок курса посвящен практике применения сертификатов открытого ключа в корпоративной среде — в задачах двухфакторной аутентификации, электронной подписи и электронного документооборота.

«Внедрение Aladdin Enterprise CA в корпоративной среде» (курс eCA 102) — инженерный курс продолжительностью 24 академических часа с лабораторным практикумом. С 3 по 6 ноября 2026 г. слушатели получат практические навыки развертывания инфраструктуры открытых ключей. В частности, они обучатся установке корневого и подчиненного удостоверяющих центров, их интеграции с операционными системами и службами каталогов, настройке двухфакторной аутентификации и многому другому.

Оба курса ориентированы на инженеров ИТ и ИБ, участвующих во внедрении Aladdin Enterprise CA, а также на студентов профильных вузов. Обучение проходит в очном и онлайн-форматах.

По итогам обучения и сдачи экзаменов по первым двум курсам выпускники получат статус сертифицированного специалиста Aladdin eCA (ACS-eCA), который подтверждает базовые знания в области Aladdin eCA и позволяет эффективнее внедрять продукт в системах заказчиков. В дальнейшем линейка курсов и сертификационных статусов будет расширена: в перспективе выпускники смогут претендовать на статусы сертифицированного инженера и сертифицированного архитектора Aladdin eCA, которые подтвердят готовность специалиста проектировать сложные корпоративные решения. Наличие в штате сертифицированных специалистов по Aladdin eCA даст компаниям возможность получить более высокий партнерский статус «Аладдин».

«Для корпоративной ИТ-инфраструктуры PKI — основа. «Аладдин» последовательно проводит импортозамещение этих технологий, ранее представленных на российском рынке западными компаниями. Мы развиваем компетенции ИБ-специалистов, выстраивая вместе с партнерами учебную базу. Академия АйТи стала нашим первым партнером в этой области, но в ближайших планах — открытие центров компетенций на базе ведущих интеграторов. Чтобы поддержать эти центры, мы передаем лидерам корпоративного ИТ-образования необходимые курсы. Это непростая задача, так как до сих пор не существовало системного решения, которое объединяло бы знания и технологии и позволяло бы комплексно развивать компетенции российских ИБ-специалистов в построении PKI на основе национальных технологий», — сказал Леонид Шапиро, руководитель Центра компетенций «Аладдин».

«Информационная безопасность динамично развивается, и компании ежедневно сталкиваются с новыми вызовами: эволюцией кибератак, необходимостью импортозамещения и ростом требований к квалификации специалистов. Академия АйТи развивает многопрофильный портфель авторизованного обучения, предлагая рынку постоянно растущую линейку образовательных программ по продуктам российских вендоров. Запуск курсов по Aladdin eCA и PKI расширяет возможности комплексной подготовки ИБ-специалистов по работе с отечественными решениями, способствуя развитию корпоративной информационной безопасности на рынке в целом», – сказал куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи Михаил Шепелев.