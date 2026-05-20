Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA совместим с системой ЦУГИ

Компании «Аладдин» и «Клируэй Текнолоджис завершили работу по интеграции корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA с Единой Системой Автоматического Управления Сертификатами ЦУГИ ЕСАУС. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин»

По результатам испытаний подтверждена совместимость доверенного корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA с системой ЦУГИ ЕСАУС на устройствах под управлением ОС Astra Linux, «Ред ОС» и ОС «Альт». В частности, подтверждена корректная работа решений на этапах установки, развертывания и ввода в эксплуатацию, создания иерархии PKI на базе Aladdin Enterprise CA, автоматического выпуска, доставки и установки сертификатов, поддержания актуального реестра УЦ на инфраструктуре облачных АРМ, серверов и Kubernetes, а также мониторинга статуса сертификатов и их своевременного обновления.

Совместное использование Aladdin Enterprise CA и системы ЦУГИ ЕСАУС обеспечивает сквозное управление жизненным циклом сертификатов в инфраструктурах любой сложности: от облачных рабочих станций и физических серверов до оркестрации в Kubernetes. Автоматизированы все этапы — выпуск, доставка, обновление и мониторинг сертификатов в реальном времени. Это гарантирует непрерывность критических сервисов, освобождает инженерные ресурсы от рутинных операций и предоставляет полную прозрачность процессов для аудиторов и регуляторов. Решение работает «из коробки» и не требует изменений в действующей инфраструктуре.

Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA является полнофункциональной заменой Microsoft CA, замещая его без остановки сервисов. Это позволяет мигрировать на отечественные операционные системы (Linux) без снижения уровня информационной безопасности и управления. Решение позволяет построить полноценный PKI в сложной гетерогенной инфраструктуре, включая сценарии автоматизации управления жизненным циклом сертификатов. А в сочетании с другими решениями компании "Аладдин" реализует строгую аутентификацию пользователей в Linux (клиентский компонент Aladdin SecurLogon, ключевой носитель JaCarta), вводит учет и управление жизненным циклом ключевых носителей, СКЗИ (JaCarta Management System) и т.д.

ЦУГИ ЕСАУС — решение для современных ИТ-инфраструктур, предназначенное для централизованного управления жизненным циклом технологических сертификатов. Продукт гарантирует актуальность и своевременное обновление сертификатов, обеспечивая бесперебойную работу сервисов и приложений, минимизируя риски простоев, связанных с истечением срока действия сертификатов.

