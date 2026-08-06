ALD Pro 3.3: простота эксплуатации и надежность в новой версии службы каталога

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, представила новую версию службы каталога ALD Pro 3.3. Ключевые улучшения направлены на то, чтобы сделать эксплуатацию проще, а построение доверенной инфраструктуры — надежнее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В новой версии реализована поддержка Astra Linux Special Edition 1.8 для серверной группы —ранее эту версию операционной системы можно было использовать только для установки клиентской части. Теперь заказчики смогут строить и обновлять доменную инфраструктуру на актуальном поколении Astra Linux, обеспечивая долгосрочную поддержку и возможность своевременной установки обновлений безопасности. Это снижает риски эксплуатации устаревших платформ, упрощает прохождение аудитов ИБ и позволяет избежать дополнительных затрат на модернизацию инфраструктуры. Информация о совместимости с конкретными версиями ОС, а также об ограничениях поддержки, отражена в руководстве администратора.

Также для упрощения администрирования реализованы следующие улучшения: управление переопределенными пользователями доверенных доменов в веб-интерфейсе, новая утилита для резервного копирования и восстановления подсистем, мониторинг модуля синхронизации и Центр уведомлений, позволяющий вернуться на портале управления к прошлым сообщениям системы, которые были закрыты автоматически.

«Большинство ключевых доработок в рамках релиза ALD Pro 3.3 нацелены на повышение удобства эксплуатации, от чего зависит эффективность работы администраторов, контроль и управляемость инфраструктурой, возможность проактивного выявления проблем. Сегодня развитие нашей службы каталога — это в первую очередь повышение качества ежедневной работы с инфраструктурой. Мы работаем над тем, чтобы доставлять заказчикам наиболее востребованные улучшения, не нарушая стабильности и безопасности работающей инфраструктуры», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

Другие ключевые улучшения затрагивают сертификацию и безопасность, надежность и производительность системы, возможность построения доверенной инфраструктуры. Так, для удобства миграции между доменами добавлена возможность экспорта, импорта и копирования объектов групповых политик. Администраторы смогут создавать новые политики на основе уже существующих путем дублирования, в том числе с учетом настроек фильтрации. Появилась возможность создавать резервные копии политик, а также сохранять готовые конфигурации в файл для архивирования или последующего использования в других доменах. Это поможет ускорить реализацию проектов миграции и снизить влияние человеческого фактора.

Очень значимыми являются улучшения в части поддержки PKI. В новой версии продукта организации из госсектора, финансовой отрасли, относящиеся к КИИ, и другие заказчики с повышенными регуляторными требованиями к ИБ получили возможность строить полностью доверенную PKI-инфраструктуру на сертифицированных отечественных решениях. Продуктовой командой был реализован плагин для возможности интеграции PKI Proxy с внешним удостоверяющим центром Aladdin eCA от компании «Аладдин Р.Д», стратегического партнера «Группы Астра» в области криптографии и средств аутентификации.

Полное описание улучшений и дополнений, реализованных в ALD Pro 3.3, можно найти в примечаниях к выпуску в личном кабинете.