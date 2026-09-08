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Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA версии 2.4 совместим с доменной инфраструктурой «Альт Домен»

Компании «Аладдин» и «Базальт СПО» завершили работу по интеграции корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA версии 2.4 с программным комплексом для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети «Альт Домен». По результатам испытаний подтверждена корректность совместного функционирования продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

В ходе тестирования проверены следующие сценарии: интеграция службы сертификатов и доменного каталога пользователей; выпуск сертификатов для пользователей и компьютеров с публикацией в каталог «Альт Домен»; автоматическое назначение ролей учетной записи Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) на основе групп безопасности домена; блокировка учетной записи в Aladdin eCA при блокировке пользователя в домене; делегирование полномочий на выпуск сертификатов через группы безопасности; распространение списков отозванных сертификатов (CRL) через службу каталогов; доменная аутентификация пользователей «Альт Домен» в Aladdin eCA; строгая аутентификация по сертификатам в домене на базе «Альт Домен»; автоматический выпуск, перевыпуск и доставка сертификатов для доменных рабочих станций и пользователей.

Интеграция Aladdin Enterprise CA 2.4 и «Альт Домен» обеспечивает управление пользователями и компьютерами в гетерогенной среде (Linux и Windows) по единым правилам из единого центра. Решение позволяет заказчикам, переходящим на ОС «Альт», использовать привычные механизмы управления доступом и сертификатами без потери функциональности.

Aladdin Enterprise CA является полнофункциональной заменой Microsoft CA, замещая его без остановки сервисов. Это позволяет мигрировать на отечественные операционные системы (Linux) без снижения уровня информационной безопасности и управления. Решение позволяет построить полноценный PKI в сложной гетерогенной инфраструктуре, включая сценарии автоматизации управления жизненным циклом сертификатов.

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«Альт Домен» — служба каталогов, позволяющая управлять компьютерами и пользователями в сети с операционными системами на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра. В системе реализовано хранение данных о пользователях, рабочих станциях и других объектах корпоративной сети, а также управление профилями пользователей и компьютеров с помощью групповых политик в доменах MS Active Directory / Samba DC.


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