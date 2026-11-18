Компании «Аладдин» и «Группа Астра» подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования центра сертификации Aladdin Enterprise CA 2.4 и программного комплекса службы каталога ALD Pro 3.3. По итогам совместных испытаний подписан сертификат совместимости, а сценарии интеграции зафиксированы в протоколе, который стал его приложением. Об этом CNews сообщили представители «Аладдина».

Подтвержденная совместимость закрывает для заказчиков важную задачу: связать доменную службу каталога с корпоративным центром сертификации, чтобы управление сертификатами пользователей, компьютеров и служб велось автоматически и по единым правилам.

Испытания охватили полный жизненный цикл сертификатов в доменной среде: для доменных рабочих станций, пользователей и служб поддерживаются автоматический выпуск, перевыпуск, доставка и продление сертификатов, в том числе с публикацией сертификатов в каталоге. Административные процессы при этом также управляются через домен: роли учётных записей Aladdin Enterprise CA назначаются автоматически по принадлежности к группам безопасности ALD Pro, полномочия на выпуск сертификатов делегируются через эти же группы, а при блокировке пользователя в домене его учётная запись в центре сертификации блокируется автоматически. Списки отзывов сертификатов (CRL) могут распространяться через службу каталога ALD Pro.

Отдельно проверены сценарии аутентификации: пользователи каталога ALD Pro могут проходить доменную аутентификацию в Aladdin Enterprise CA, а в самом домене ALD Pro доступна строгая аутентификация по сертификатам.

«Без центра сертификации домен — это только пароли и ручное управление сертификатами, чего в защищённых контурах категорически недостаточно. Интеграция Aladdin Enterprise CA с ALD Pro делает выпуск, отзыв и продление сертификатов частью штатных процессов управления доменом: системный администратор управляет всем через привычные группы и политики каталога, а пользователи получают строгую аутентификацию по токенам JaCarta», — сказал Денис Полушин, руководитель продукта Aladdin Enterprise CA, «Аладдин».

«По нашему мнению, импортозамещение домена и центра сертификации является типовой задачей и не должно превращаться для заказчика в частный проект интеграции, поэтому мы вместе с компанией "Аладдин" разработали сценарии совместного использования продуктов и провели масштабные испытания, которые отражены в протоколе, являющемся приложением к сертификату совместимости. С этой интеграцией организации получают надежное решение, которое позволяет уменьшить количество ручных операций при управлении сертификатами в крупных инфраструктурах», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro, «Группа Астра».