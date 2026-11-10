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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra XPlatform Astra XTime
XPlatform — это семейство отечественных ПАКов, построенных на едином технологическом стеке «Группы Астра» и ориентированных на типовые корпоративные сценарии: создание частных облаков, работу с высоконагруженными базами данных, централизованное резервное копирование, отказоустойчивую доставку цифровых сервисов и развертывание решений на базе искусственного интеллекта. Все компоненты XPlatform спроектированы для бесшовной интеграции между собой и с российской микроэлектроникой, включая процессоры Baikal‑S.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмаков Антон 75 3
|Бородкина Елена 21 3
|Кораблев Никита 3 2
|Сивцев Илья 176 2
|Перунов Александр 24 1
|Юник Александр 5 1
|Горячев Александр 2 1
|Новожилова Анастасия 26 1
|Батунова Анастасия 25 1
|Хихленко Андрей 25 1
|Легошин Андрей 24 1
|Штырев Михаил 2 1
|Гайсин Вадим 41 1
|Габуев Сослан 7 1
|Кружилина Яна 1 1
|Шадаев Максут 1246 1
|Нестеров Алексей 185 1
|Панченко Иван 207 1
|Путятинский Сергей 124 1
|Биккужин Рамиль 83 1
|Чурсин Дмитрий 98 1
|Васильев Сергей 81 1
|Сварник Павел 47 1
|Хомяков Сергей 77 1
|Уткин Владислав 56 1
|Николаев Александр 46 1
|Кирьянова Александра 180 1
|Анисимов Константин 45 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Шмыков Иван 5 1
|Зарубинский Игорь 49 1
|Фролов Денис 74 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Абдрахманов Рустам 50 1
|Закоржевский Вячеслав 104 1
|Фисенко Лев 72 1
|Павлов Александр 130 1
|Бакулин Александр 33 1
|Груздев Антон 56 1
|Пуртов Кирилл 83 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 2
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 2
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