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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra XPlatform Astra XTime

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra XPlatform - Astra XTime

XPlatform — это семейство отечественных ПАКов, построенных на едином технологическом стеке «Группы Астра» и ориентированных на типовые корпоративные сценарии: создание частных облаков, работу с высоконагруженными базами данных, централизованное резервное копирование, отказоустойчивую доставку цифровых сервисов и развертывание решений на базе искусственного интеллекта. Все компоненты XPlatform спроектированы для бесшовной интеграции между собой и с российской микроэлектроникой, включая процессоры Baikal‑S

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2026 Новый уровень корпоративной инфраструктуры: ПАКи Astra XPlatform на серверах OpenYard 1
11.06.2026 Astra Linux Server в составе Astra XPlatform: как «Группа Астра» строит экосистему доверенных решений 2
27.05.2026 Никита Кораблев, руководитель направления Astra Xplatform «Группы Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах 3
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 4
26.05.2026 ПАК XCloud: как работает частное облако под ключ от «Группы Астра» 1
19.05.2026 «Группа Астра» и компания YADRO углубляют технологическое партнерство 2
02.04.2026 Выручка «Группы Астра» выросла на 18% за 2025 год 1
05.02.2026 «Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике 1
02.02.2026 Отгрузки «Группы Астра» выросли до 22 млрд рублей в 2025 году 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
11.12.2025 «Группа Астра» представила линейку программно-аппаратных комплексов XPlatform 4
27.11.2025 Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли 1
27.11.2025 «Группа Астра» раскрыла неаудированные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2025 года 1
13.11.2025 «Группа Астра» представляет линейку ПАКов XPlatform 2

Публикаций - 17, упоминаний - 34

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 17
9800 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 6
Intel Corporation 12904 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 837 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 320 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 4
Veeam Software 346 3
Red Hat 1385 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1009 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1123 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 621 3
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 88 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 290 3
СалютДевайсы - Элпитех 42 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 332 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 3
РСМ-системы 10 3
Ростелеком 11103 2
ИКС 591 2
AMD - Advanced Micro Devices 4720 2
Oracle Corporation 7132 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 155 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 381 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 210 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 164 2
Zabbix SIA - Заббикс 190 2
Сигурд-Айти - Sigur 30 2
Центр открытых разработок - OpenYard 98 2
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Broadcom - VMware 2636 1
SAP SE 5637 1
Cisco Systems 5387 1
Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
Microsoft Corporation 25931 1
BMW Group 486 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 3
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 308 2
Спортмастер - Sportmaster 204 2
КуйбышевАзот 20 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Инвестиции 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1323 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
ГПБ - Газпромбанк 1304 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 110 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 625 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 373 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 221 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 156 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 54 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 1
Международный аэропорт Иркутск - ИАТА: IKT, ИКАО: UIII 8 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 14 1
Совкомбанк - Fintender - СКИБ - Современный Коммерческий Инновационный Банк 3 1
Химпэк 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3723 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4102 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 320 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2394 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1573 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5012 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
МИК - Московский инновационный кластер 202 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 30 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 62 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7408 10
СУБД - МБД - Машина баз данных - Database machine 103 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24989 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1435 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6966 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13284 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22930 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5445 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3335 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1505 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1960 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 665 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3245 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 377 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5488 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 620 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1623 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7649 3
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2079 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 3
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1118 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 3
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 172 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 521 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2400 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 2
Linux OS 11758 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 73 10
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 517 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 382 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 434 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 763 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 378 6
1С:ERP Управление предприятием 893 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 59 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 37 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг - Astra Monitoring AI Agents 34 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Store 14 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Server Core 7 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1089 3
Intel x86 - архитектура процессора 2192 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 356 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 226 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 65 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 281 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра ИИ - Астра ИИ Платформа - Астра ИИ Код - Астра ИИ Хаб 18 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 244 2
Broadcom - VMware vSphere 620 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 141 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 102 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2594 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 2
Dell EMC PowerProtect 5 2
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 29 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 644 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 694 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Security Engine 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 258 1
Danieli Group - QMet Danieli 3 1
Шмаков Антон 75 3
Бородкина Елена 21 3
Кораблев Никита 3 2
Сивцев Илья 176 2
Перунов Александр 24 1
Юник Александр 5 1
Горячев Александр 2 1
Новожилова Анастасия 26 1
Батунова Анастасия 25 1
Хихленко Андрей 25 1
Легошин Андрей 24 1
Штырев Михаил 2 1
Гайсин Вадим 41 1
Габуев Сослан 7 1
Кружилина Яна 1 1
Шадаев Максут 1246 1
Нестеров Алексей 185 1
Панченко Иван 207 1
Путятинский Сергей 124 1
Биккужин Рамиль 83 1
Чурсин Дмитрий 98 1
Васильев Сергей 81 1
Сварник Павел 47 1
Хомяков Сергей 77 1
Уткин Владислав 56 1
Николаев Александр 46 1
Кирьянова Александра 180 1
Анисимов Константин 45 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Шмыков Иван 5 1
Зарубинский Игорь 49 1
Фролов Денис 74 1
Юсупов Ренат 125 1
Абдрахманов Рустам 50 1
Закоржевский Вячеслав 104 1
Фисенко Лев 72 1
Павлов Александр 130 1
Бакулин Александр 33 1
Груздев Антон 56 1
Пуртов Кирилл 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 3
Германия - Федеративная Республика 13329 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 2
Россия - УФО - Челябинская область 1540 2
Россия - ДФО - Амурская область 989 2
Европа 25069 1
Беларусь - Белоруссия 6399 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2936 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 776 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 765 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1583 1
Россия - Кубань 234 1
Беларусь - Брестская область - Брест 69 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2440 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6773 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 355 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 155 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7630 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3350 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1593 2
Черкизон - Черкизовский рынок 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4030 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 557 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2483 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 510 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5079 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 302 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Экономический эффект 1426 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1296 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 63 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 127 3
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1563 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 33 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1304 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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