«Группа Астра» и «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве

«Группа Астра» и компания «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве, которое обеспечит качественно новый подход к построению ИТ-инфраструктуры – безопасной и доверенной. Первым продуктом в рамках партнёрства станет Astra Server Core — комплексное решение на базе операционной системы Astra Linux Server со средствами централизованного управления ALD Pro, ACM и корпоративным центром сертификации Aladdin Enterprise CA (eCA).

Стратегическое партнёрство «Группы Астра» и «Аладдин» формирует новый стандарт построения ИТ-инфраструктуры в России, при котором безопасность перестает быть надстройкой, а становится её полноценным компонентом по принципу Secure By Design, когда свойства безопасности интегрированы в продукт наравне с функциональными требованиями.

В рамках партнерства в платформу на базе ОС Astra Linux Server интегрируется корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA от «Аладдин», а также служба каталога ALD Pro и менеджер конфигураций ACM. Они образуют комплексное решение Astra Server Core. Для заказчиков это означает возврат к архитектурной связности технологического стека, утраченной с уходом Microsoft с российского рынка.

Все необходимые инструменты будут доступны из коробки, что избавит заказчиков от необходимости самостоятельно собирать свою инфраструктуру из решений разных вендоров, создавать стенды и тестировать на совместимость «зоопарк» разрозненных продуктов. Техподдержка всех четырёх продуктов будет доступна заказчикам в режиме единого окна. Используемые в комплексном решении продукты «Аладдин» и «Группы Астра» соответствуют требованиям регуляторов и актуальной нормативной базе, в первую очередь 117 приказу ФСТЭК России.

Цель появления Astra Server Core – закрыть потребность заказчиков в зрелой самодостаточной инфраструктурной платформе, какой была Microsoft с комплексом решений ОС Windows + AD + SCCM + CA, добавить критическую функциональность PKI для корпоративных заказчиков и обеспечить им максимально эффективную миграцию с зарубежной операционной системы.

Комплексное решение Astra Server Core – первый продукт в рамках стратегического партнёрства. В дальнейшем будут выпущены новые комплексные продукты, объединяющие другие решения «Группы Астра» и «Аладдин», в том числе в области обеспечения безопасной удалённой работы, двухфакторной аутентификации пользователей (2ФА) и шифрования данных.

«Сертифицированная операционная система Astra Linux Server стала стандартом импортозамещения. Но в инфраструктуре Enterprise-уровня необходим критический компонент, которого нам не хватало, — это PKI. У компании «Аладдин» самая глубокая экспертиза в этой области и самый полный портфель продуктов. Это избавляет заказчиков от необходимости самостоятельно собирать доверенную архитектуру «по кусочкам», а затем сталкиваться с рассинхронизированностью компонентов на протяжении жизненного цикла системы. Объединяя нашу серверную-платформу с лучшими PKI-компетенциями, мы создаём продукт, который рынок ждал со времени ухода Microsoft. Это безопасная инфраструктура от одного вендора, где управление пользователями, устройствами и сертификатами работает как единый организм», — сказал Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра».

«Чтобы доверие и безопасность стали фундаментом, а не надстройкой, они должны быть «вшиты» в системное и инфраструктурное ПО, а проектирование новой ИТ-инфраструктуры должно начинаться с правильной безопасной архитектуры. Объединив наши ИБ-компетенции с ИТ-экспертизой «Группы Астра», мы делаем то, что не удавалось никому на российском рынке, — встраиваем PKI в ядро экосистемы. Это и есть настоящее стратегическое партнерство, а не очередной бандл. Результат — комплексное решение, которое давно ждали наши заказчики», — сказал Сергей Груздев, генеральный директор «Аладдин».