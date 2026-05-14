Подтверждена совместимость Aladdin Enterprise CA с «Роса Хром 12» и «Роса Dynamic Directory»

Компания «Аладдин» и НТЦ ИТ «Роса» объявили о совместимости корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) с операционной системой «Роса Хром 12» и программным комплексом управления службой каталогов «Роса Dynamic Directory».

Тестовые испытания подтвердили совместимость Aladdin Enterprise CA версии 2.4 с «Роса Хром 12» и «Роса Dynamic Directory». Использование этих решений позволяет предприятиям выстраивать доверенную инфраструктуру на российском программном обеспечении, применять весь функционал корпоративного удостоверяющего центра и обеспечивать уровень защиты, соответствующий требованиям регуляторов.

В ходе проверки были отработаны сценарии интеграции корпоративной службы сертификатов и доменного каталога пользователей, выпуска сертификатов для пользователей и компьютеров с возможностью публикации сертификатов в «Роса Dynamic Directory». Кроме того, было протестировано делегирование полномочий на выпуск сертификатов через группы безопасности службы каталогов, распространение CRL через «Роса Dynamic Directory», доменная аутентификация пользователей каталога в Aladdin eCA, а также автоматический выпуск сертификатов для доменных рабочих станций и пользователей с использованием Aladdin eCA. Все сценарии признаны корректно работающими.

«Совместимость Aladdin eCA с «Роса Хром 12» и Dynamic Directory — важный шаг на пути к созданию импортонезависимых ИТ-инфраструктур. Наши заказчики в госсекторе, промышленности, финансовой и других сферах получают проверенное решение для управления цифровыми сертификатами в доверенной среде», — отметил Денис Полушин, руководитель продукта Aladdin eCA, «Аладдин».

«Для заказчиков важно не просто заменить отдельный компонент, а получить совместимую экосистему, на базе которой можно строить полноценную инфраструктуру доверия — от рабочих станций и серверов до домена и управления сертификатами. Подтверждение совместимости Aladdin eCA с «Роса Хром 12» и «Роса Dynamic Directory» показывает, что российские решения готовы работать вместе в сложных корпоративных средах и помогают компаниям безопасно переходить на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Роса Хром 12» — сертифицированная ФСТЭК России российская операционная система для компьютеров и серверов, предназначенная для создания защищенного цифрового рабочего пространства и надежной серверной инфраструктуры. ОС может использоваться в госсекторе, промышленности, финансовых организациях и на предприятиях, где важны импортонезависимость, централизованное администрирование, контроль обновлений и соответствие требованиям информационной безопасности. Отдельное преимущество платформы — собственный репозиторий Rosa 2021.1, в котором собрано более 35 тыс пакетов, обновлений и программных компонентов. Они проходят сборку, тестирование и контроль в инфраструктуре «Роса», что помогает заказчикам сопровождать системы без зависимости от зарубежных репозиториев.

Корпоративный центр сертификации Aladdin eCA является полнофункциональной заменой Microsoft CA, позволяющей замещать его без остановки сервисов. Решение помогает мигрировать на отечественные операционные системы Linux без снижения уровня информационной безопасности и управляемости, построить полноценную PKI в сложной гетерогенной инфраструктуре, объединить компоненты ИТ-инфраструктуры в единый домен безопасности, реализовать строгую аутентификацию по цифровым сертификатам и обеспечить эффективное управление жизненным циклом сертификатов, включая автоматический контроль и перевыпуск.