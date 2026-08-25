Intel вернула нас в 90-е. Компания откатилась на 30 лет назад в доле рынка х86-процессоров

Быстрое развитие процессоров AMD привело к столь же стремительному сокращению доли Intel на рынке х86-чипов. Она упала до уровня 1995 г., оказавшись ниже 70%. Таким образом, весь прогресс Intel в плане завоевания мирового рынка за последние 30 лет можно считать нивелированным.

Вернуть 1995 год

Рыночная доля Intel в сегменте процессоров с архитектурой х86 упала до 69,3% во II квартале 2026 г., пишет портал WCCFTech со ссылкой на исследовательскую компанию Mercury Research. Intel по-прежнему в лидерах, но AMD с ее нынешней долей 30,7% быстро догоняет ее, что едва ли обрадует инвесторов Intel. Всего за год Intel лишилась 6,5% мирового рынка х86-чипов или 1% по сравнению с I кварталом 2026 г.

Более того, в последний раз доля Intel на рынке х86-процессоров была настолько низкой задолго до того, как родились десятки миллионов владельцев современных ПК на ее чипах. Как пишет WCCFTech, столь невысокие показатели в последний раз были зафиксированы 31 год назад, в 1995 г. В том же году вышла знаменитая ОС Windows 95, а годом позже свет увидела первая часть культового шутера Quake.

В открытом доступе нет достоверных данных о долях Intel и AMD в 1995 г. на рынке х86-процессоров. Но в тот период Intel боролась за доминирующее положение сразу с несколькими компаниями – 31 год назад, в ноябре 1995 г., она представила мировой общественности чип Pentium Pro.

Intel Intel продолжает терять рынок процессоров с архитектурой х86

В том же месяце состоялась премьера процессора Am5x86 за авторством AMD. А в июне 1995 г. был показан процессор Cx5x86, разработанный компанией Cyrix. К моменту выпуска материала она давно забросила бизнес по разработке х86-процессоров – в 1999 г. ее купила компания Via.

Дело не в Ryzen

Падение Intel началось в 2017 г. с выходом первого поколения процессоров AMD Ryzen, Epyc и Treadripper. За последние девять лет компания неоднократно устанавливала исторический рекорд в плане размеров чистого убытка – квартального и общегодового.

Если учитывать все выпускаемые AMD и Intel процессоры с архитектурой х86, то доля Intel окажется еще ниже. С учетом полузаказных CPU, а также решений для встраиваемых систем и устройств интернета вещей (IoT) рыночная доля Intel во II квартале 2026 г. была на уровне 65,9%. Падение составило 4,6% год к году и 1,5% квартал к кварталу. Суммарная доля AMD составила 34,1%.

Что касается серверных процессоров, то в этом сегменте доля Intel по итогам второй четверти 2026 г. оказалась 65,5% против 34,5% у AMD. Однако, если учесть, что AMD, в отличие от Intel, не включает в свой ассортимент встраиваемые процессоры, а поставляет их для сетевых и запоминающих устройств в сегменте центров обработки данных, фактическая доля AMD на рынке серверных процессоров, вероятно, могла вырасти на 9,2% в годовом исчислении и составить 46,4% против 53,6% у Intel.

В сегменте х86-процессоров для персональных компьютеров доля AMD за отчетный период выросла на 6,4% в годовом исчислении, достигнув рекордных 30,3% против 69,7% у Intel. Сейчас на рынке настольных CPU у Intel 65,1%, у AMD – 34,9%, а рынок чипов для ноутбуков на 71,1% принадлежит Intel, 28,9 – AMD.

Одна голова хорошо, а две – лучше

Информацию о быстром падении господства Intel на рынке х86-чипов приводит не только Mercury Research, но и другие исследовательские фирмы. Например, Mercury Research примерно совпадают со статистикой Jon Peddie Research (JPR), которые также показывают сильный рост AMD по сравнению с Intel.

У AMD во II квартале 2026 г. было 33,4%, у Intel 67%. Кварталом ранее показатели были 32,2% и 68% соответственно, годом ранее – 27% и 73%, отмечают аналитики JRP.

Других конкурентов не осталось

К концу лета 2026 г. на мировой арене не было ни одной компании, помимо Intel и AMD, которые занимались выпуском х86-процессоров. Эти американские фирмы вытеснили последних конкурентов около 20 лет назад, а в современных реалиях архитектура х86 мало кого интересует – большинство производителей предпочитают современные ARM и RISC-V. Например, у Qualcomm, одного из крупнейших в мире разработчиков процессоров для смартфонов, есть небольшая коллекция CPU для ноутбуков на базе архитектуры ARM.

Наряду с AMD и Intel x86-чипы в 2026 г. выпускает китайская компания Zhaoxin, за которой стоит тайваньская Via – в начале XXI века она напрямую конкурировала с Intel и AMD, купив упомянутую Cyrix, но позже ушла с этого рынка. За пределами КНР процессоры Zhaoxin, за очень редким исключением, не встречаются.