Разделы

Телеком
|

Т2 и Mango Office создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций

T2, российский оператор мобильной связи, и разработчик цифровых продуктов для бизнес-коммуникаций Mango Office запустят совместный продукт, который консолидирует мобильную связь, виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и ВКС-сервис в единую платформу. Решение поможет компаниям выстроить более управляемую, прозрачную и кост-эффективную систему взаимодействия с клиентами и внутри команд. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Партнерство направлено на создание доступного инструмента для малого и среднего бизнеса. Он поможет выстроить полноценную систему коммуникаций с клиентами без необходимости формировать отдельный штат специалистов и нести дополнительные операционные затраты. Использование мобильной связи Т2 в составе решения оптимизирует расходы на телефонию, а виртуальная АТС от Mango Office обеспечит централизованное управление обращениями.

Все входящие звонки поступают на общий номер компании – виртуальная АТС их обрабатывает и задает гибкие сценарии маршрутизации. В зависимости от настроек системы обращение может быть автоматически направлено в нужный отдел или на свободного оператора, что позволяет не терять запросы и равномерно распределять нагрузку внутри команды. Сотрудники при этом не привязаны к рабочему месту: они могут принимать звонки с мобильных устройств, сохраняя доступ ко всем функциям корпоративной телефонии.

Решение предлагает расширенные инструменты аналитики и интеграции с CRM. Это позволяет бизнесу в режиме реального времени отслеживать эффективность работы сотрудников, контролировать качество обработки обращений и выявлять слабые места в коммуникационных процессах. Платформа также включает корпоративный мессенджер и ВКС-сервис, что дает возможность командам оперативно взаимодействовать в любом формате.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Тенденция на рынке такова, что комплексных и, самое главное, доступных решений для малого и среднего бизнеса по-прежнему немного. Поэтому в этом проекте мы фокусируемся не только на снижении издержек бизнеса и создании удобной системы корпоративных коммуникаций, но и на качестве клиентского сопровождения. Для пользователей кобрендового решения мы предоставляем эксклюзивный сервис: в него войдет выделенная линия поддержки, которая позволит быстрее решать технические вопросы в рамках единого сервиса. Наша задача – гарантировать, чтобы инструменты коммуникации не превращались в сложную и дорогую инфраструктуру, а оставались понятным, гибким решением, которое закрывает ключевые задачи бизнеса и вместе с этим не перегружает команду и бюджет».

Денис Голованов, генеральный директор Mango Office: «Это сотрудничество закрывает сразу две задачи наших клиентов: позволяет быстро запустить корпоративную телефонию без дополнительных затрат и получить единую платформу для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации. Сегодня унифицированные коммуникации – это уже базовый инструмент, который ускоряет работу команд, упрощает процессы и повышает эффективность взаимодействия с клиентами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290