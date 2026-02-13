MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker
Новинка поможет сотрудникам с низкой производительностью гаджетов и ускорит навигацию при поиске контактов коллег
Новая веб-версия идеально подходит для пользователей работающих на «слабых» корпоративных устройствах. И для сотрудников, которые часто меняют гаджеты. Также обновление поможет менеджеру найти и связаться с нужным коллегой значительно быстрее
В обновлении вышли:
— Новый профиль сотрудника. Поиск менеджеров в структуре компании стал в разы быстрее
— Выбор и смена номера. При исходящем звонке можно выбирать разные корпоративные номера
— Обновлённая запись разговоров. Теперь диалоги можно записывать и загружать в личный кабинет компании прямо из браузера
— Переадресация на другого сотрудника. Теперь эту опцию можно активировать прямо из веб-версии
— Улучшенное управление настройками телефонии
Обновление поможет компаниям сэкономить на закупке корпоративных гаджетов.
Для работы корпмессенджера Mango Talker не нужны мощные компьютеры. Сотрудник может войти в свой рабочий аккаунт с любого доступного устройства и сразу принимать и делать звонки.
А улучшенная навигация по профилю сотрудников упростит и ускорит внутренние коммуникации между коллегами.
Новинка уже доступна всем пользователям MANGO OFFICE.