MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker

Новинка поможет сотрудникам с низкой производительностью гаджетов и ускорит навигацию при поиске контактов коллег

ris700.jpg

Новая веб-версия идеально подходит для пользователей работающих на «слабых» корпоративных устройствах. И для сотрудников, которые часто меняют гаджеты. Также обновление поможет менеджеру найти и связаться с нужным коллегой значительно быстрее

В обновлении вышли:

— Новый профиль сотрудника. Поиск менеджеров в структуре компании стал в разы быстрее

— Выбор и смена номера. При исходящем звонке можно выбирать разные корпоративные номера

— Обновлённая запись разговоров. Теперь диалоги можно записывать и загружать в личный кабинет компании прямо из браузера

— Переадресация на другого сотрудника. Теперь эту опцию можно активировать прямо из веб-версии

— Улучшенное управление настройками телефонии

ris2700.jpg

Обновление поможет компаниям сэкономить на закупке корпоративных гаджетов.

Для работы корпмессенджера Mango Talker не нужны мощные компьютеры. Сотрудник может войти в свой рабочий аккаунт с любого доступного устройства и сразу принимать и делать звонки.

А улучшенная навигация по профилю сотрудников упростит и ускорит внутренние коммуникации между коллегами.

Новинка уже доступна всем пользователям MANGO OFFICE.

