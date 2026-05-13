Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»

Руководитель проектного направления MANGO OFFICE рассказал о ключевых вызовах рынка труда и представил кейс автоматизации коммуникаций с кандидатами.

HR-конференция Human прошла 24 апреля 2026 года в Москве в медиацентре Palmira MediaMax.

Тема мероприятия – актуальные вопросы привлечения сотрудников в условиях кадрового дефицита. Участники обсудили альтернативные источники кандидатов, повышение конверсии на этапах воронки, автоматизацию процессов и подходы к удержанию персонала.

В событии приняли участие представители крупных компаний, включая Faberlic, Самолет Плюс, ВкусВилл, Ромир, Лента, Burger King, Ашан и Ozon.

Константин Бабкин, руководитель направления проектных продаж MANGO OFFICE, выступил с докладом «Как автоматизировать массовый подбор: поднять дозвон до 78% и тиражировать на 300 человек, без потери кандидатов из-за ручной работы».

Эксперт привел данные о текущей ситуации на рынке найма. По его словам, до 54% рабочего времени уходит на дозвон до кандидатов, при этом только от 9 до 21% попыток с личного номера заканчиваются успешным контактом.

Около половины работодателей до сих пор не перевели процессы подбора в цифровой формат — и это уже становится критическим отставанием.

Константин Бабкин отметил, что в таких условиях бизнесу важно ускорять коммуникацию с кандидатами и делать процесс найма более управляемым.

В рамках доклада эксперт представил кейс внедрения UC-платформы MANGO OFFICE в «Ростелекоме» — ведущей компании в сфере цифровых услуг и решений.

До перехода на новое решение компания сталкивалась с рядом ограничений:

нехватка современных инструментов для рекрутеров

отсутствие единой платформы коммуникаций с потенциальными кандидатами

снижение эффективности голосового канала при выходе на соискателей

отсутствие подробной отчетности

Ключевыми требованиями к платформе стали: российское ПО, широкий функционал, качество сервиса и техподдержки, а также опыт внедрения решений на рынке РФ.

Важнейшим условием стал быстрый запуск пилота — в течение одного месяца. Также требовалась интеграция с кастомной HRM-системой IQ HR и наличие ИИ-инструментов: голосовых роботов и речевой аналитики.

«Ростелеком» внедрил следующие решения MANGO OFFICE: виртуальная АТС, интеграция с HRM-платформой, речевая аналитика, голосовой робот, сервис маркировки звонков Этикетка и карусель номеров.

В ходе запуска проекта команда столкнулась с рядом вызовов. Одновременно нужно было обучить большое количество сотрудников работе с новой платформой. Также на старте снизилась доступность кандидатов — на это повлияло развитие систем голосовых защитников.

По итогам внедрения были достигнуты следующие результаты:

уровень дозвона вырос до 78%

количество звонков на одного рекрутера увеличилось на 19%

конверсия из звонка в приглашение на собеседование выросла на 8%

появилась расширенная отчетность по каждому сотруднику

сформирован единый контур связи с соискателями

роботизированный обзвон «отвалившихся» кандидатов охватил 12 500 человек

6 соискателей были наняты

снижена стоимость найма

оптимизирован ФОТ

расширена воронка кандидатов на входе

реактивирована база кандидатского пула, без ручного дозвона

Внедрение позволило компании перейти к единой системе коммуникаций с кандидатами, а также повысить управляемость, прозрачность и экономическую эффективность процесса найма.