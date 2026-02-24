Разделы

MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Виртуальная АТС за 2025 год

Продажи облачной телефонии выросли на 20%.

В 2025 году продажи Виртуальной АТС MANGO OFFICE выросли на 20%.

Продажи голосовых роботов увеличились на 139%. Компании используют системы автоматизации для обработки типовых запросов, напоминаний, информирования клиентов и сбора обратной связи.

Спрос на корпоративные мобильные номера также вырос на 102%. Их главная задача – помощь в оптимизации расходов на корпоративную связь. А также сохранение клиентов – все контакты и переписки остаются у бизнеса, даже если персональный менеджер уволился.

Продажи телефонных номеров MANGO OFFICE собственной ёмкости увеличились на 339%. Компании переходят на инфраструктуру провайдера для снижения зависимости от сторонних операторов связи. Спрос на агентские номера также вырос — на 60%.

Также аналитики MANGO OFFICE выделяют на 2026 год несколько ключевых трендов:

  • Переход к облачной модели телефонии – компании продолжат отказываться от физического оборудования и локальных телефонных решений в пользу виртуальных АТС и облачных платформ
  • Рост автоматизации голосовых коммуникацийроботы берут на себя типовые диалоги с клиентами и снижают нагрузку на операторов
  • Мобильность корпоративного общения – телефония выходит за пределы офиса и используется в удалённой работе и выездных форматах

Александр Шлычков, директор по маркетингу MANGO OFFICE:

«Мы видим устойчивый переход компаний к облачной модели корпоративных коммуникаций. Виртуальная АТС используется не как отдельный сервис, а как базовая платформа для телефонии, мобильной связи и автоматизации.

Рост мобильных номеров, голосовых роботов и собственной номерной ёмкости показывает: бизнесу нужна централизованная и управляемая коммуникационная инфраструктура.

Такой подход становится стандартом работы и позволяет компаниям выстраивать единые процессы взаимодействия с клиентами».

