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Владимир Торопецкий назначен директором по продуктовому развитию MANGO OFFICE и Цифровых коммуникаций Ростелеком

Топ-менеджер будет отвечать за развитие продуктового портфеля и реализацию единой продуктовой стратегии направления цифровых коммуникаций.

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В новой роли Владимир Торопецкий войдет в управленческую команду генерального директора MANGO OFFICE Дениса Голованова.

В сферу его ответственности войдут решения «MANGO OFFICE», «СВЕТЕЦ», «Calltouch» и продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком».

Одной из ключевых задач станет развитие новых продуктов в стратегических направлениях — унифицированных коммуникациях и диалоговом ИИ. Особое внимание будет уделено интеграциям между продуктами, созданию целостных клиентских сценариев и совместной работе с коммерческим блоком над рыночными решениями.

Владимир Торопецкий более 15 лет работает в IT, телекоме и сфере B2B SaaS. Ранее занимал руководящие продуктовые позиции в ряде крупных технологических компаний, таких как МТТ, Ростелеком, Sber AI. Его опыт включает развитие решений для бизнес-коммуникаций, виртуальной телефонии, телеком-платформ, голосовых сервисов, API, мобильных приложений, ИИ-решений и MarTech-продуктов.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Приход Владимира — важный шаг в развитии продуктовой функции направления Цифровых коммуникаций.

Нам важно не просто расширять линейку решений, а выстраивать сильный и взаимодополняющий продуктовый портфель, который отвечает задачам клиентов и усиливает позиции Группы компаний на рынке.

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Опыт Владимира в развитии, управлении продуктовыми направлениями и запуске новых решений поможет нам быстрее реализовывать стратегические планы и усиливать ценность наших решений для бизнеса».

Владимир Торопецкий, директор по продуктовому развитию:

«Сегодня рынок цифровых коммуникаций уходит от набора отдельных инструментов к платформенным решениям. Для бизнеса важно, чтобы продажи, сервис, маркетинг, аналитика и ИИ были встроены в единый процесс работы с клиентом.

В этих условиях ключевым становится не отдельный сервис, а способность выстраивать целостный путь клиента — от первого контакта до сопровождения. При этом аналитика должна помогать бизнесу быстрее принимать решения и автоматизировать дальнейшие действия.

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Моя задача — развивать продуктовый портфель так, чтобы решения были связаны между собой, быстрее выводились на рынок и давали клиентам понятную ценность.

Следующий этап развития рынка будет связан не с количеством отдельных функций, а с качеством связности решений: интеграциями, понятными сценариями использования, аналитикой и возможностью гибко адаптировать продукты под цели заказчиков».

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