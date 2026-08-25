Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

Lazurit внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора до 2 секунд

Производитель мебели внедрил Виртуальную АТС, Контакт-центр и интеграции с 1С и RetailCRM и создал единое UCaaS-пространство для работы с клиентами.

mango.png

Lazurit — один из крупнейших российских производителей мебели. Работает с 1992 года. Его сеть насчитывает более 560 фирменных салонов в 170 городах страны. Головной офис и производство находятся в Калининграде. Компания семь раз становилась лауреатом премии «Марка №1 в России» в категории «Корпусная мебель».

Колл-центр Lazurit обрабатывал заказы интернет-магазина и консультировал клиентов на базе устаревшей АТС. Когда количество обращений выросло, возможностей системы стало не хватать.

Руководители не видели, сколько звонков приняли операторы, сколько пропустили и на каком этапе находится каждое обращение.

Отчеты приходилось собирать вручную. Часть показателей была недоступна. Из-за этого было сложно оценивать работу контакт-центра и принимать решения на основе данных.

Компания внедрила Виртуальную АТС, Контакт-центр, интеграции с и RetailCRM, а также корпоративный мессенджер Mango Talker.

Теперь все обращения проходят через единое UCaaS-пространство. Входящие звонки поступают в Контакт-центр, где с помощью ПО MANGO OFFICE распределяются между операторами.

Информация о клиентах и заказах автоматически передается в RetailCRM. 1С используется для бухгалтерского и складского учета.

Сотрудники используют Mango Talker для внутренних коммуникаций.

В компании работает чат-бот для обработки обращений на сайте и коллтрекинг, который помогает определить источник звонка.

Сейчас Lazurit тестирует голосового робота, чтобы автоматизировать обработку части входящих обращений.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

После внедрения решений MANGO OFFICE руководители получили полную статистику по работе контакт-центра. Они видят количество принятых, пропущенных и совершенных звонков по каждому сотруднику. Интеграция с CRM позволяет оценивать не только количество обращений, но и качество лидов.

По итогам внедрения:

  • скорость ответа на входящий звонок сократилась до 2 секунд
  • доля пропущенных вызовов не превышает 1% в месяц
  • количество пропущенных групповых звонков у сотрудников снизилось до нуля
  • сотрудники фиксируют тематику для 100% обращений
  • скорость перезвона по пропущенному не более 1 минуты

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«Для крупных ритейлеров скорость ответа — значимый, но далеко не единственный показатель качества клиентского сервиса.

Не менее важно понимать, почему возникают пропущенные звонки, как распределяется нагрузка между операторами и на каких этапах теряются обращения.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Когда все коммуникации и аналитика собраны в одной системе, руководители могут быстрее находить узкие места. А также принимать решения на основе данных, а не предположений».

Наталья Коновалова, начальник интернет-магазина и колл-центра Lazurit:

«Для нас важен не только операционный эффект от внедрения телефонии, но и то, как она влияет на коммерческие показатели.

За первый год работы с MANGO OFFICE конверсия входящих звонков в оплату выросла с 13% до 33% и продолжает расти год к году.

На это повлиял целый ряд факторов, в том числе внедрение MANGO OFFICE в комплексе с другими изменениями.

В конечном счете рост конверсии — это рост выручки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

И где же ты, Европа? США втрое опережают ее в гонке инвестиций в ИИ

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще