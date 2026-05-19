MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций
Компании подписали соглашение о создании совместного продукта для бизнеса.
19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Цель сотрудничества – повышение эффективности коммуникаций российских компаний.
В рамках партнерства стороны запустят совместный продукт.
Со стороны MANGO OFFICE — виртуальная АТС с бесплатным подключением учетных записей по числу SIM-карт Т2, а также корпоративный мессенджер и ВКС-сервис Mango Talker.
Со стороны Т2 в решение войдет мобильная связь для бизнеса и выделенная линия поддержки для пользователей кобрендового продукта.
Продукт позволяет подключить к системе всех сотрудников без дополнительных затрат. Также он предоставляет им единое пространство для общения: звонки, переписку и видеовстречи в одном сервисе.
За счёт этого компании могут быстрее взаимодействовать внутри команд, снизить расходы на ИТ-инфраструктуру и эффективнее обрабатывать обращения клиентов.
Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:
«MANGO OFFICE — крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UC-рынке.
Мы рады партнерству с Т2 — трендсеттером рынка.
Это сотрудничество закрывает сразу две задачи наших клиентов. Первая – быстрый запуск корпоративной телефонии без дополнительных затрат. Вторая – предоставление единой платформы для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации.
Сегодня унифицированные коммуникации — это уже базовый инструмент для бизнеса. Они помогают компаниям быстрее работать в командах, упрощают повседневные процессы и ускоряют работу с клиентами.
Вместе с Т2 мы готовы предложить рынку экспертизу, накопленную за 25 лет работы, и практические решения для бизнеса. Это особенно важно в условиях экономической турбулентности и быстрых изменений на рынке».
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
«Тенденция на рынке такова, что комплексных и, самое главное, доступных решений для малого и среднего бизнеса по-прежнему немного. Поэтому в этом проекте мы фокусируемся не только на снижении издержек бизнеса и создании удобной системы корпоративных коммуникаций, но и на качестве клиентского сопровождения.
Для пользователей кобрендового решения мы предоставляем эксклюзивный сервис: в него войдет выделенная линия поддержки, которая позволит быстрее решать технические вопросы в рамках единого сервиса. Наша задача – гарантировать, чтобы инструменты коммуникации не превращались в сложную и дорогую инфраструктуру, а оставались понятным, гибким решением, которое закрывает ключевые задачи бизнеса и вместе с этим не перегружает команду и бюджет».