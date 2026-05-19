Разделы

Бизнес Телеком
|

MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций

Компании подписали соглашение о создании совместного продукта для бизнеса.

mango-office.jpeg

Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE)

19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Цель сотрудничества – повышение эффективности коммуникаций российских компаний.

В рамках партнерства стороны запустят совместный продукт.

Со стороны MANGO OFFICEвиртуальная АТС с бесплатным подключением учетных записей по числу SIM-карт Т2, а также корпоративный мессенджер и ВКС-сервис Mango Talker.

Со стороны Т2 в решение войдет мобильная связь для бизнеса и выделенная линия поддержки для пользователей кобрендового продукта.

Продукт позволяет подключить к системе всех сотрудников без дополнительных затрат. Также он предоставляет им единое пространство для общения: звонки, переписку и видеовстречи в одном сервисе.

За счёт этого компании могут быстрее взаимодействовать внутри команд, снизить расходы на ИТ-инфраструктуру и эффективнее обрабатывать обращения клиентов.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«MANGO OFFICE — крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UC-рынке.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Мы рады партнерству с Т2 — трендсеттером рынка.

Это сотрудничество закрывает сразу две задачи наших клиентов. Первая – быстрый запуск корпоративной телефонии без дополнительных затрат. Вторая – предоставление единой платформы для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации.

Сегодня унифицированные коммуникации — это уже базовый инструмент для бизнеса. Они помогают компаниям быстрее работать в командах, упрощают повседневные процессы и ускоряют работу с клиентами.

Вместе с Т2 мы готовы предложить рынку экспертизу, накопленную за 25 лет работы, и практические решения для бизнеса. Это особенно важно в условиях экономической турбулентности и быстрых изменений на рынке».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Тенденция на рынке такова, что комплексных и, самое главное, доступных решений для малого и среднего бизнеса по-прежнему немного. Поэтому в этом проекте мы фокусируемся не только на снижении издержек бизнеса и создании удобной системы корпоративных коммуникаций, но и на качестве клиентского сопровождения.

Для пользователей кобрендового решения мы предоставляем эксклюзивный сервис: в него войдет выделенная линия поддержки, которая позволит быстрее решать технические вопросы в рамках единого сервиса. Наша задача – гарантировать, чтобы инструменты коммуникации не превращались в сложную и дорогую инфраструктуру, а оставались понятным, гибким решением, которое закрывает ключевые задачи бизнеса и вместе с этим не перегружает команду и бюджет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290