MANGO OFFICE провел закрытую церемонию награждения лучших партнеров 2025 года

Событие Mango Fresh Partners прошло 5 февраля в Москве

mango-fp-1.png

>

Топ-менеджеры MANGO OFFICE провели встречу с партнерами компании и подвели итоги 2025 года.

А также – наградили партнеров, которые внесли ключевой вклад в развитие и продвижение на рынке экосистемы продуктов MANGO OFFICE.

На мероприятии выступили:

1. Андрей Вашуркин, директор по продажам MANGO OFFICE

mango-fp-2.png

Тема выступления: «Итоги года 2025»

2. Богдан Григоренко, руководитель направления партнерских продаж MANGO OFFICE

mango-fp-3.png

Тема выступления: «Партнерское направление MANGO OFFICE: Интегрируйте сервисы, повышайте продажи и лояльность клиентов»

3. Антон Бут, директор департамента развития продуктов MANGO OFFICE

mango-fp-4.png

Тема выступления: «Развитие продуктов: Куда развиваемся, чтобы оставаться решением №1 для наших клиентов»

Партнерские награды получили такие компании, как: BPMSoft, Битрикс24, Мегаплан, SberCRM, YCLIENTS и Skillaz.

mango-fp-5.jpg

Богдан Григоренко, руководитель направления партнерских продаж MANGO OFFICE:

«Хочу поблагодарить партнёров MANGO OFFICE за совместную работу и вклад в развитие экосистемы решений.

Вместе мы помогаем компаниям упрощать и ускорять их бизнес-коммуникации.

На встрече мы подвели итоги 2025 года, обсудили развитие партнёрского и продуктового направлений и наградили лучших партнёров. Такие мероприятия становятся хорошей традицией для MANGO OFFICE».

О компании

MANGO OFFICE – крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UCaaS-рынке.

Более 50 000 российских компаний и государственных учреждений используют UCaaS-платформу MANGO OFFICE.

