MANGO OFFICE провел закрытую церемонию награждения лучших партнеров 2025 года
Событие Mango Fresh Partners прошло 5 февраля в Москве
Топ-менеджеры MANGO OFFICE провели встречу с партнерами компании и подвели итоги 2025 года.
А также – наградили партнеров, которые внесли ключевой вклад в развитие и продвижение на рынке экосистемы продуктов MANGO OFFICE.
На мероприятии выступили:
1. Андрей Вашуркин, директор по продажам MANGO OFFICE
Тема выступления: «Итоги года 2025»
2. Богдан Григоренко, руководитель направления партнерских продаж MANGO OFFICE
Тема выступления: «Партнерское направление MANGO OFFICE: Интегрируйте сервисы, повышайте продажи и лояльность клиентов»
3. Антон Бут, директор департамента развития продуктов MANGO OFFICE
Тема выступления: «Развитие продуктов: Куда развиваемся, чтобы оставаться решением №1 для наших клиентов»
Партнерские награды получили такие компании, как: BPMSoft, Битрикс24, Мегаплан, SberCRM, YCLIENTS и Skillaz.
Богдан Григоренко, руководитель направления партнерских продаж MANGO OFFICE:
«Хочу поблагодарить партнёров MANGO OFFICE за совместную работу и вклад в развитие экосистемы решений.
Вместе мы помогаем компаниям упрощать и ускорять их бизнес-коммуникации.
На встрече мы подвели итоги 2025 года, обсудили развитие партнёрского и продуктового направлений и наградили лучших партнёров. Такие мероприятия становятся хорошей традицией для MANGO OFFICE».
О компании
MANGO OFFICE – крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UCaaS-рынке.
Более 50 000 российских компаний и государственных учреждений используют UCaaS-платформу MANGO OFFICE.