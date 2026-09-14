T2 и Mango Office запустили совместное решение для бизнес-коммуникаций

T2, российский оператор мобильной связи, и Mango Office запустили новое комплексное решение для коммуникаций с клиентами в 11 регионах России. Оно позволяет объединить звонки, переписки и видеовстречи в одном окне, упростить взаимодействие с клиентами, а также снизить затраты на коммуникации. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Новинка уже доступна бизнесу в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Иркутске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске и Воронеже.

В состав решения вошли «Виртуальная АТС» с бесплатным подключением учетных записей по числу SIM-карт Т2, ИИ-инструменты, корпоративный мессенджер и сервис видеовстреч Mango Talker. Продукт также включает мобильную связь для бизнеса и выделенную линию технической поддержки от Т2.

Решение Т2 и Mango Office помогает бизнесу выстроить более эффективную работу с клиентами, упростить внутренние коммуникации и снизить расходы на сопровождение ИТ-инфраструктуры. История взаимодействия сохраняется в единой среде, поэтому сотрудники могут быстрее подключаться к диалогу, передавать обращения между коллегами без потери контекста и контролировать их обработку.