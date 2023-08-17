Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 г.

Общая чистая выручка группы Qiwi в первом полугодии 2023 г. выросла до 17,7 млрд руб., на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Основными драйверами роста были сегменты корпоративных и прочих сервисов и цифрового маркетинга.

Скорректированная чистая прибыль в первом полугодии выросла на 78% по сравнению с прошлым годом и составила 9,4 млрд руб. Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг 974 млрд руб., что на 13,7% больше, чем в первом полугодии прошлого года, за счет привлечения новых мерчантов и агрегаторов, растущего объема платежей в цифровых развлечениях и решениях для самозанятых.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в первом полугодии достигла 14,2 млрд руб., снижение составило 5,4% за счет высокой базы прошлого года.

Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» составила 1,7 млрд руб. в основном благодаря консолидации финансовых результатов RealWeb, а также в связи с увеличением числа клиентов и поставщиков трафика Flocktory.

Чистая выручка в сегменте корпоративных и прочих сервисов в первом полугодии увеличилась на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,9 млрд руб. преимущественно за счет более высоких процентных доходов от инвестиций в долговые ценные бумаги (высококачественные государственные и корпоративные облигации), более высоких процентных доходов по выданным кредитам и роста бизнеса ROWI. Чистая выручка ROWI увеличилась на 16,2% до 1,3 млрд руб. за счет дальнейшего роста портфеля банковских гарантий и факторинга.

Группа Qiwi планомерно осуществляет объявленную ранее реструктуризацию бизнеса. Завершена оценка российских активов, они были консолидированы под АО “КИВИ”. Создан Специальный комитет из независимых членов совета директоров компании. Менеджмент вместе со специальным комитетом и внешними консультантами прорабатывает различные варианты разделения российского и международного периметров группы.

«Группа Qiwi продемонстрировала сильные финансовые результаты в первом полугодии текущего года. Мы росли практически во всех сегментах нашего хорошо диверсифицированного бизнеса. В настоящее время мы находимся в плотном диалоге с Банком России по поводу наложенных на нас временных ограничений в отношении операций «Киви банка». Мы провели стресс-тест на основе фактических результатов первого полугодия 2023 г. По результатам пессимистичного сценария эффект в первом полугодии на объем платежей составил бы до 20%, на чистую выручку – до 25% и на скорректированную чистую прибыль – до 40%. Предписание действует с 26 июля, соответственно эффект текущих ограничений на полный 2023 г. будет существенно меньше. Более того, стресс-тест не учитывает, что мы продолжаем развивать бизнес и, при необходимости, будем готовы оптимизировать издержки. Эти факторы позволят уменьшить негативные последствия предписания, ограничившего работу «Киви банка», – сказал Андрей Протопопов, генеральный директор группы Qiwi.