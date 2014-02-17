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IQBuzz Айкубаз

IQBuzz - Айкубаз

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 86 116 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 86 116 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 86 116 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.02.2014 27 марта в Москве начнет работу выставка-конференция SNCE 2014 1
12.07.2013 IQBuzz и Zendesk предлагают комплексную систему управления репутацией брендов в интернете 1
13.01.2012 Сервис мониторинга социальных медиа IQBuzz обновил функционал 2
24.10.2011 Сервис мониторинга социальных медиа IQBuzz научился формировать рейтинги 1
28.07.2011 Сервис IQBuzz запустил уведомления о сообщениях 2
04.03.2011 Вышла новая версия системы мониторинга соцмедиа IQBuzz 1
27.12.2010 Вышел новый релиз системы мониторинга блогов, форумов и соцсетей IQBuzz 2
17.11.2010 Началось бета-тестирование системы мониторинга блогов, форумов и соцсетей IQBuzz 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

IQBuzz и организации, системы, технологии, персоны:

Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 14 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Flocktory - Флоктори 24 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
БАРС Груп 579 1
Крок - Croc 1964 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
SAP SE 5601 1
Ростелеком 10948 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
Zendesk 39 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
Apache Hadoop 470 1
Айзен Илья 3 1
Аникин Илья 1 1
Куликов Роман 31 1
Шалаев Сергей 8 1
Удовенко Лина 5 1
Денисов Игорь 4 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Карачинский Анатолий 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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