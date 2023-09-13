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Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса

Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса.

Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 г. и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении срока, в течение которого компания должна завершить данный процесс для сохранения листинга. Биржа удовлетворила запрос компании. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

На настоящий момент Qiwi уже выполнила следующие этапы реструктуризации: независимый оценщик подготовил отчет об оценке всех российских активов, которые будут переданы от Qiwi plc в АО «Киви»; российские активы консолидированы в рамках АО «Киви; 16 августа 2023 г. Qiwi выпустила финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г.

Первоначально реструктуризацию планировалось завершить к 11 сентября 2023 г. Продление сроков потребовалось в связи с необходимостью получения регуляторных согласований.

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Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов. Предлагает продукты по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, цифровой маркетинг от RealWeb и Flocktory, а также ряд других проектов.

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