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Компания Flocktory внедрила геймификацию в адаптацию новых сотрудников

Flocktory, платформа лидогенерации, монетизации и персонализации, внедрила инновационный сервис «Поток Адаптации» для ускорения адаптации новых сотрудников. Этот цифровой инструмент не только оптимизировал процесс онбординга, но и превратил его в игру, повышая вовлеченность и мотивацию новичков. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Flocktory работает на рынке уже 13 лет. В компании трудится более 200 сотрудников. Flocktory нанимает специалистов различных направлений, включая разработчиков, дата-инженеров и маркетологов. Ежемесячно в компанию приходят пять-шесть новых сотрудников, адаптация которых — совместная ответственность HR и руководителей. Каждому новичку также назначается buddy — опытный сотрудник, помогающий с организационными вопросами и оказывающий эмоциональную поддержку.

До внедрения «Поток Адаптации» процесс адаптации был непрозрачным и перегруженным информацией. Новички получали большую папку документов и должны были быстро освоить все регламенты компании, что вызывало стресс и путаницу. HR-специалистам было сложно отслеживать прогресс новичков и собирать обратную связь.

Основной целью внедрения «Поток Адаптации» было систематизировать адаптационные материалы, сделать подачу информации легкой и своевременной, а также минимизировать рутинные задачи HR.

Адаптация в Flocktory теперь проходит в формате игры, где каждый уровень — это шаг к успешному завершению испытательного срока:

– До выхода на работу. Пребординг, знакомство с миссией, ценностями и историей компании, доступ к телеграмм-каналам и статьям, заполнение анкеты для создания приветственного поста.

– Старт работы. Информация о бенефитах, документах, формате работы и контакты, полезные в первый рабочий день.

– Первая неделя. Знакомство с реферальной программой и корпоративной культурой.

Экватор. Сбор обратной связи от новичка об освоении задач, структуры компании, ее продуктов и роли buddy.

– Завершение испытательного срока. Предоставление полного доступа к бенефитам, поздравление с успешным завершением испытательного срока и финальный опрос об эффективности процесса адаптации.

«Для новых сотрудников разработаны три адаптационных трека, учитывающие специфику работы в офисе, удаленно и в ИТ-отделе. Общая структура треков схожа, но контент адаптируется под конкретные нужды сотрудников, при этом удобный конструктор позволяет быстро редактировать материалы. Так, в треке для офисных сотрудников есть блок о местоположении офиса и пропускном режиме, для удаленных — информация о подключении к корпоративным системам, а для ИТ-специалистов — подробное описание используемых программ и сервисов», — сказала Анастасия Попова, менеджер по внутренним коммуникациям компании Flocktory.

«Геймификация стала ключевым элементом в адаптации новичков в Flocktory. Благодаря сервису «Поток Адаптации» мы сделали онбординг увлекательным и структурированным процессом. Игровой формат позволяет сотрудникам легко освоить информацию, познакомиться с корпоративной культурой и уверенно начать работу. Это не только ускоряет обучение, но и снижает стресс в первые дни. Мы видим, как интерактивный подход повышает вовлеченность новых сотрудников и делает адаптацию прозрачной и комфортной для всех участников процесса», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HRTech-компании «Поток».

Новые сотрудники теперь тратят меньше времени на изучение документов, так как вся необходимая информация собрана в одном месте. Сервис автоматизировал многие задачи, освободив время HR-специалистов для более важных задач.

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