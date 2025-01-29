PRO32 Connect получил сертификат совместимости с «Ред ОС М»

Подтверждена совместимость сервиса для удаленного подключения PRO32 Connect с российской мобильной операционной системой «Ред ОС М». Интеграция открывает новые возможности для обеспечения технической поддержки устройств, работающих на платформе «Ред ОС М», и администрирования ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред Софт».

В ходе тестирования было установлено, что PRO32 Connect обеспечивает стабильную работу и возможность удаленного подключения к мобильным устройствам под управлением «Ред ОС М». Решение позволяет специалистам технической поддержки оказывать помощь пользователям независимо от их местоположения, а также использовать удаленный доступ в повседневной жизни. Оба решения внесены в реестр отечественного ПО.

Сервис PRO32 Connect поддерживается в мобильном и настольном режимах работы «Ред ОС М», что позволяет государственным организациям и компаниям обеспечить бесперебойную работу, а также снизить издержки на обслуживание. Интеграцию решений можно использовать для администрирования и оказания технической поддержки пользователям, а также для удаленного подключения к рабочему месту,.

PRO32 Connect – сервис для безопасного подключения и удаленного администрирования компьютеров, который позволяет управлять устройствами (смартфонами, ПК, онлайн-кассами и т.д.) на базе Windows, macOS, Linux и Android из любой точки мира. Виртуальный пакет Remote Workers поддерживает безопасное подключение сотрудников к корпоративным ресурсам, что особенно важно в условиях работы гибридных офисов.

«Ред ОС М» внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), соответствует стандартам Минцифры России и может использоваться госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через RuStore. Операционная система «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.