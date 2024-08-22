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ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования

Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) с сервисом PRO32 Connect для удаленного подключения – российским аналогом TeamViewer и AnyDesk. Интеграция открывает новые возможности для обеспечения технической поддержки и администрирования ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Команда «Инферит ОС» провела тестирование собственной операционной системы «МСВСфера» 9 с российским сервисом для безопасного подключения PRO32 Connect. И операционная система, и сервис PRO32 Connect внесены в реестр российского ПО Минцифры.

PRO32 — российская ИТ-компания с 19-летним опытом работы в международном бизнесе, поставщик ИТ-решений для бизнеса, государственных структур и домашних пользователей. PRO32 Connect — это российский сервис для удаленного подключения, аналог TeamViewer и AnyDesk. Он позволяет управлять устройствами (смартфонами, ПК, онлайн-кассами и т.д.) из любой точки мира всего в один клик через браузер. Виртуальный пакет Remote Workers поддерживает безопасное подключение сотрудников к корпоративным ресурсам, что особенно важно в условиях работы гибридных офисов.

Операционная система «МСВСфера» более 10 лет используется в государственных организациях и коммерческих предприятиях. Она поставляется в версиях для рабочих станций и для серверов. «МСВСфера Сервер» совместима с зарубежными ОС уровня Enterprise Linux. Версия «МСВСфера АРМ» имеет интуитивно понятный для пользователей, привыкших к популярными операционным системам, интерфейс, что также помогает сделать переход более комфортным для сотрудников компаний.

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«Для нас важно дать заказчикам максимально широкий выбор совместимого «железа» и ПО, это один из трех векторов стратегии развития «МСВСфера. Если говорить именно об импортозамещении, то мы подтвердили совместимость уже более чем с 50 наиболее популярными российскими решениями. Интеграция «МСВСфера» с PRO32 Connect позволит нашим заказчикам еще более эффективно управлять инфраструктурой, обслуживать клиентов, организовывать техподдержку», – отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит» (ГК Softline).

«Интеграция PRO32 Connect с российской операционной системой «МСВСфера» — это важный шаг в построении полноценной отечественной IT-экосистемы, которая отвечает современным требованиям к безопасности и функциональности. Мы уверены, что совместное использование этих продуктов поможет российским компаниям из разных сфер и направлений деятельности эффективно решать задачи удаленного администрирования и технической поддержки», – сказал Игорь Мандик, генеральный директор PRO32.

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