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Безопасность Бизнес
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Treolan начал сотрудничество с компанией Pro32

Treolan (входит в группу «Ланит») и поставщик программного обеспечения для защиты информации Pro32 подписали дистрибьюторское соглашение.

С 2005 г. Pro32 является эксклюзивным представителем Eset в России и СНГ. Сегодня вендор продолжает доставлять клиентам технологии, которые решают задачи современного бизнеса и домашних пользователей. Команда формирует продуктовый портфель, ориентируясь на актуальные потребности рынка и основываясь на собственной экспертизе.

Для дома и мобильных устройств вендор предлагает антивирусные продукты, разработанные на базе технологий K7 Computing. Программы оснащены современными средствами обеспечения конфиденциальности и безопасности. В зависимости от своих потребностей пользователь может выбрать пакет расширенной защиты, комплексной или только мобильных устройств. Каждую версию антивируса можно попробовать бесплатно.

Pro32 Ultimate Security, помимо базовых функций антивируса, включает защиту онлайн-платежей и других банковских операций, а также модули для безопасности веб-камеры и домашней Wi-Fi-сети. Позволяет установить родительский контроль для ПК для защиты детей от «недетского» контента и других угроз.

Для корпоративных пользователей разработан продукт Pro32 Endpoint Security. Он помогает предвидеть, обнаруживать и блокировать киберугрозы, обеспечивая надежную антивирусную защиту рабочих станций и файловых серверов. Продукт создан для удовлетворения потребностей современного предприятия, масштабируется для защиты компании любого размера, не требует больших ресурсов ИТ-команды для развертывания и обслуживания. Pro32 Endpoint Security доступен в редакциях Standard и Advanced.

На все продукты распространяется профессиональная техподдержка вендора 24/7/365.

Сергей Малин, руководитель лицензионной группы, Treolan, сказал: «Сотрудничество с Pro32 ‒ возможность предложить нашим партнерам конкурентоспособные, одни из лучших на рынке продукты для защиты информации. Сочетание многолетнего опыта команды Pro32 и высокого потенциала российского рынка позволит реализовывать масштабные проекты. Многие организации сейчас, как никогда ранее, нуждаются в защите данных, и мы будем рады участвовать в поставке продуктов для обеспечения безопасности информации».

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