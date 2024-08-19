Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Pro32 представляет OfficeSuite: полнофункциональное офисное решение для дома

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, дополнила продуктовый портфель многофункциональным офисным пакетом для домашнего использования OfficeSuite.

OfficeSuite — это полноценная альтернатива популярным офисным решениям, включающая в себя все необходимые приложения для работы с документами, электронными таблицами, презентациями и PDF-файлами. В пакет также входят почтовый клиент и календарь с возможностью офлайн-доступа.

«За запуском OfficeSuite стоит желание предоставить российским пользователям доступное и полнофункциональное офисное решение, отвечающее всем современным требованиям, — сказал Игорь Мандик, генеральный директор Pro32. — Мы уверены, что OfficeSuite станет незаменимым инструментом для работы, учебы и творчества».

Среди ключевых преимуществ OfficeSuite — полная совместимость с форматами Microsoft Office, OpenOffice и iWork, встроенное облачное хранилище от 5 до 100 ГБ и интеграция с популярными сервисами (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

В версии для операционной системы Windows сервис поддерживает 20 языков, включая русский. В отличие от Google Docs, OfficeSuite предлагает расширенный функционал, в том числе работу офлайн и продвинутые инструменты для работы с PDF. Пользователи OfficeSuite получают доступ к официальной круглосуточной поддержке на русском языке.

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

«Функциональные возможности сервиса постоянно совершенствуются благодаря регулярным улучшениям, которые устанавливаются автоматически через беспроводные обновления. Эти улучшения доступны для всех пользователей, что дает им возможность воспользоваться самыми новыми версиями функционала», — отметил Николай Лаловски, менеджер по развитию бизнеса в компании MobiSystems.

OfficeSuite доступен в двух версиях: Personal (для одного пользователя) и Family (для шести пользователей).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024