PRO32 Connect подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и PRO32 Connect объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro и PRO32 Connect. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Не просто проверка на совместимость

Продукт PRO32 Connect успешно прошел тест на устойчивость в реальной ИТ-среде. Важен не сам факт подключения к СУБД. Оценивалось поведение системы под нагрузкой, корректная работа с данными и отсутствие конфликтов на уровне архитектуры. Подобные проверки показывают, насколько решение безопасно и готово к интеграции в корпоративную инфраструктуру.

Важность для PRO32 Connect

Приложение для удаленного доступа PRO32 Connect решает прикладную задачу бизнеса и обеспечивает стабильный доступ к корпоративным системам из любой точки. При этом сохраняется контроль над действиями пользователей и защищенность данных.

Распределенные команды становятся новым трендом в ИТ-отрасли. Программы для удаленного доступа важны как часть базовой инфраструктуры. Вместе с тем к ПО предъявляются еще более жесткие требования. На первый план выходит не только функциональность, но и надежность всех технологических компонентов.

Что это дает бизнесу

Совместимость с Postgres Pro подтверждает устойчивость системы. СУБД отвечает за хранение и обработку критичных данных. Ошибки на этом уровне приводят к сбоям во всей инфраструктуре. Сертификация доказывает, что связка работает корректно и предсказуемо.

Для компаний это означает более простой процесс внедрения, минимум технических рисков и снижение затрат на доработки. Ключевым фактором является использование отечественной СУБД. Это упрощает соответствие внутренним требованиям и ускоряет переход на локальные ИТ-решения.

Успех всей команды

Для PRO32 Connect сертификация стала частью системной работы над развитием и масштабированием продукта. Команда фокусируется на безопасности, отказоустойчивости и управляемости. Решение готово к работе в сложных сценариях и соответствует актуальным требованиям рынка.

Интеграция с Postgres Pro расширяет возможности продукта и усиливает его позиции в корпоративном сегменте.

«Мы рассматриваем совместимость как подтверждение зрелости продукта. Для нас важно, чтобы каждая технологическая связка работала стабильно. Эксплуатация продукта становится более предсказуемой. Решение соответствует требованиям бизнеса в контексте надежности цифровой инфраструктуры», — сказал генеральный директор PRO32 Connect Владимир Абрамов.