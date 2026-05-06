Разделы

ПО Софт
|

PRO32 Connect подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и PRO32 Connect объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro и PRO32 Connect. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Не просто проверка на совместимость

Продукт PRO32 Connect успешно прошел тест на устойчивость в реальной ИТ-среде. Важен не сам факт подключения к СУБД. Оценивалось поведение системы под нагрузкой, корректная работа с данными и отсутствие конфликтов на уровне архитектуры. Подобные проверки показывают, насколько решение безопасно и готово к интеграции в корпоративную инфраструктуру.

Важность для PRO32 Connect

Приложение для удаленного доступа PRO32 Connect решает прикладную задачу бизнеса и обеспечивает стабильный доступ к корпоративным системам из любой точки. При этом сохраняется контроль над действиями пользователей и защищенность данных.

Распределенные команды становятся новым трендом в ИТ-отрасли. Программы для удаленного доступа важны как часть базовой инфраструктуры. Вместе с тем к ПО предъявляются еще более жесткие требования. На первый план выходит не только функциональность, но и надежность всех технологических компонентов.

Что это дает бизнесу

Совместимость с Postgres Pro подтверждает устойчивость системы. СУБД отвечает за хранение и обработку критичных данных. Ошибки на этом уровне приводят к сбоям во всей инфраструктуре. Сертификация доказывает, что связка работает корректно и предсказуемо.

Для компаний это означает более простой процесс внедрения, минимум технических рисков и снижение затрат на доработки. Ключевым фактором является использование отечественной СУБД. Это упрощает соответствие внутренним требованиям и ускоряет переход на локальные ИТ-решения.

Успех всей команды

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Для PRO32 Connect сертификация стала частью системной работы над развитием и масштабированием продукта. Команда фокусируется на безопасности, отказоустойчивости и управляемости. Решение готово к работе в сложных сценариях и соответствует актуальным требованиям рынка.

Интеграция с Postgres Pro расширяет возможности продукта и усиливает его позиции в корпоративном сегменте.

«Мы рассматриваем совместимость как подтверждение зрелости продукта. Для нас важно, чтобы каждая технологическая связка работала стабильно. Эксплуатация продукта становится более предсказуемой. Решение соответствует требованиям бизнеса в контексте надежности цифровой инфраструктуры», — сказал генеральный директор PRO32 Connect Владимир Абрамов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще