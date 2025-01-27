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Безопасность Бизнес
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Pro32 стала членом ассоциации AVAR

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, объявила о своем вступлении в Азиатскую ассоциацию исследователей антивирусных технологий AVAR (Association of Anti Virus Asia Researchers). В организацию входят представители рынка информационной безопасности из 17 стран, включая Японию, Китай, Индию, Корею и др.

AVAR объединяет ведущих специалистов и исследователей из различных стран, работающих в сфере антивирусных технологий и киберзащиты. Членство в этой ассоциации позволит компании Pro32 обмениваться опытом, знаниями и последними достижениями с профессионалами, которые занимаются борьбой с киберугрозами на глобальном уровне. Это сотрудничество дает возможность улучшить защиту клиентов компании от современных угроз, таких как вирусы, вредоносные программы и другие формы кибератак.

«Вступление в AVAR предоставляет нам возможность расширить наши знания и улучшить подходы к кибербезопасности. Мы рады поделиться с коллегами своим многолетним опытом работы в странах СНГ и обширными знаниям в вопросах информационной защиты», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании Pro32.

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Энергия ИИ

В рамках своего членства в ассоциации Pro32 планирует активное участие в международных конференциях и семинарах, что даст возможность компании следовать последним тенденциям и внедрять новые технологии в области кибербезопасности.

AVAR была создана в 1998 г. как независимая некоммерческая организация для предотвращения распространения вредоносных программ и минимизации причиняемого ими ущерба путем развития взаимодействия между азиатскими специалистами по защите от ВПО. Ассоциация объединяет выдающихся экспертов из 17 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, Австралии, США и России.

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