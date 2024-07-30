PRO32: новый комплект антивирусных решений

PRO32, российский поставщик ИТ-решений, представляет новый комплект антивирусных решений Total Security + Mobile Security для шести устройств. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Комплект включает в себя антивирусы для всех устройств семьи – компьютеров (Windows), смартфонов и планшетов (Android). Пакетное решение позволяет защитить шесть устройств дешевле, чем каждое по отдельности.

«Мы знаем, как важно обеспечить надежную защиту для всей семьи в цифровой среде. Новый комплект антивирусных решений PRO32 – это простое и доступное решение, которое поможет защитить данные и финансы от киберугроз», – сказал генеральный директор PRO32 Игорь Мандик.

Антивирус PRO32 — флагманский продукт компании, предназначенный для частных и корпоративных пользователей. Антивирус PRO32 доступен в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Молдове, Грузии и Армении.