Softline и Pro32 объявляют о партнерстве

Поставщик ИТ-решения и сервисов Softline заключил партнерское соглашение с Pro32 – поставщиком современных российских информационных технологий для решения бизнес-задач. В связи с этим в продуктовый портфель Softline вошло облачное программное обеспечение партнера Getscreen.ru, предназначенное для удаленного доступа из браузера. С помощью данного сервиса российские клиенты Softline – как частный бизнес, так и государственные компании – смогут пользоваться удаленным доступом для администрирования, технической поддержки и работы из дома. Недавно разработчик добавил Self-hosted-версию продукта, которая позволяет разместить сервер управления в закрытом контуре организации и управлять как внутренними, так и внешними устройствами.

«Мы уверены в том, что наше сотрудничество с Softline будет плодотворным и взаимовыгодным. Используя решение Getscreen.ru, наши клиенты смогут заменить ушедший с российского рынка TeamViewer. С помощью Getscreen.ru заказчики получают моментальный безопасный доступ из браузера к устройствам на любых операционных системах. Окно подключения на стороне клиента можно оформить под фирменный стиль организации, активировать автоматический перевод иностранного текста удаленного экрана, а в личном кабинете администратора хранить истории сессий и архив видеозаписей сеансов подключений. Широкий функционал программного продукта обеспечивает множество сценариев его использования как для целей администрирования, так и для дистанционной работы или технической поддержки пользователей. Кроме того, особое внимание разработчики российского сервиса уделили конфиденциальности и информационной безопасности, поэтому наши клиенты могут быть уверенными в защите своих данных», – сказал технический директор Pro32 Виталий Земских.

«Мы рады тому, что можем предложить нашим заказчикам качественное и актуальное решение российского разработчика. Getscreen.ru является очень простым в использовании продуктом со всем необходимым функционалом для решения задач удаленного администрирования и поддержки. Важно отметить и то, что данное решение не требует установки на ПК и с легкостью интегрируется с популярными платформами. Кроме того, Getscreen.ru входит в Росреестр ПО, а значит, может применяться в государственных учреждениях», – отметила Мария Корнева, руководитель группы экспертной поддержки перспективных вендоров Softline.