Pro32 Connect стал членом ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

Сервис для удаленного доступа Pro32 Connect вступил в ряды ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

«Вступление в ассоциацию дает возможность поддерживать импортозамещение и присоединиться к сообществу тех, кто развивает российские решения. Мы рады сотрудничеству с другими участниками ассоциации и готовы к совместной работе над актуальными задачами IT-отрасли», — отметил Игорь Мандик, генеральный директор компании Pro32.

АРПП «Отечественный софт» осуществляет свою деятельность с 2009 г. Ассоциация представляет собой объединение российских производителей тиражируемого программного обеспечения и объединяет около 300 российских ИТ-компаний, среди которых «1С», Directum, IVA Technologies, «Группа Астра», Positive Technologies и др. Основные направления деятельности АРПП сосредоточены на поддержке отечественных разработчиков ПО, стимулировании внутреннего и внешнего спроса на российские программные продукты.

Pro32 Connect – российский сервис для безопасного подключения и удаленного администрирования устройств на различных операционных системах: Windows, Linux, macOS и Android. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и предоставляет возможности для повышения эффективности бизнеса, включая удаленную работу сотрудников, доступ к корпоративным ресурсам, оперативную техническую поддержку пользователей, централизованное управление ИТ-инфраструктурой и безопасное подключение к устройствам из любой точки мира.