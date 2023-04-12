«Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32

«Сиссофт» объявила о начале сотрудничества с российским дистрибьютором ИТ-решений Fortis и поставщиком программного обеспечения Pro32. В рамках партнерства компании предложат заказчикам отечественный веб-сервис для удаленного администрирования Pro32 Getscreen.

Pro32 Getscreen— это облачное программное обеспечение для удаленного доступа к рабочему столу из браузера. Интерфейс и структура сервиса схожи с популярным зарубежным продуктом TeamViewer. У российского сервиса есть ряд дополнительных функций, в том числе автоматическое распознавание текста и перевод панелей управления устройств на нужный язык. Решение Pro32 Getscreen включено в Единый реестр российского ПО и применяется в задачах администрирования и технической поддержки пользователей.

Подключение к удаленному компьютеру происходит по ссылке и дополнительно не требует установки программы или ввода пароля. Технология подключения отличается от привычных решений, но также надежна. Pro32 Getscreen использует алгоритмы обнаружения и блокировки брутфорс-атак, передаваемые данные шифруются, при входе используется двухфакторная аутентификация. Pro32 Getscreen может работать как в облачной среде, так и в закрытом периметре компании. Программа доступна для Windows, macOS, Linux и Android. Предусмотрена интеграция с Telegram, Google Chrome, для самостоятельных интеграций подключен HTTP API.

«Сегодня рынку нужен качественный российский веб-сервис для удаленного подключения, который позволит на равных конкурировать с широко распространенными иностранными продуктами и обеспечит бесперебойную работу для решения бизнес-задач. Pro32 Getscreen показал высокую надежность и востребованность у клиентов. Мы будем и дальше развивать это направление вместе с компанией разработчиком Pro32 и дистрибьютором Fortis», — сказал Егор Трисеев, руководитель отдела по работе с общим ПО компании «Сиссофт».

«Pro32 Getscreen выгодно отличается от других представленных на рынке решений для удаленного доступа — высокой скоростью подключения, бесперебойной работой, производительностью и технологиями для защиты данных, — отметила Анастасия Левандовская, менеджер по развитию бизнеса компании Fortis. — Мы уверены, что наша совместная работа будет способствовать популяризации сервиса Pro32 Getscreen».

Решение Pro32 Getscreen уже доступно к заказу на сайте компании «Сиссофт». Заказчики смогут протестировать функциональность и скорость работы сервиса в демо-лаборатории Fortis, где установлен демостенд Pro32 Getscreen