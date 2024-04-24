Разделы

Безопасность Пользователю
|

Pro32 расширяет присутствие в Белоруссии: открыт интернет-магазин для пользователей

Компания Pro32, поставщик программных продуктов для бизнеса, госструктур и домашних пользователей, объявила об открытии интернет-магазина антивирусного ПО для пользователей из Белоруссии. Ранее антивирус Pro32 получил сертификат соответствия.

Семейство антивирусов Pro32 базируется на движке K7 Computing. Пользователям из Белоруссии доступны все действующие версии антивируса: для защиты мобильных, десктопных устройств или комплексная защита.

«Рынок Беларуси для нас традиционно важен, и мы позитивно смотрим на его развитие. Следующим продуктом, который станет доступен белорусским пользователям, будет Pro32 Connect, сервис удаленного доступа», – сказал генеральный директор Pro32 Игорь Мандик.

Также Мандик отметил, что на международном рынке ПО, помимо конкуренции между продуктами, есть также конкуренция сервисов. Лояльность пользователей зависит в том числе от того, насколько легко и удобно купить и настроить антивирус, насколько быстро можно получить ответ от службы поддержки, удобен ли интерфейс. Создание интернет-магазина для покупателей в Белоруссии – это пример сервиса, который стремится дать Pro32 клиентам во всех странах присутствия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Власти поставят на прослушку звонки в Telegram и WhatsApp*

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Массово удаляются товары из каталогов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Почему это выгодно россиянам?

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024