Pro32 расширяет присутствие в Белоруссии: открыт интернет-магазин для пользователей

Компания Pro32, поставщик программных продуктов для бизнеса, госструктур и домашних пользователей, объявила об открытии интернет-магазина антивирусного ПО для пользователей из Белоруссии. Ранее антивирус Pro32 получил сертификат соответствия.

Семейство антивирусов Pro32 базируется на движке K7 Computing. Пользователям из Белоруссии доступны все действующие версии антивируса: для защиты мобильных, десктопных устройств или комплексная защита.

«Рынок Беларуси для нас традиционно важен, и мы позитивно смотрим на его развитие. Следующим продуктом, который станет доступен белорусским пользователям, будет Pro32 Connect, сервис удаленного доступа», – сказал генеральный директор Pro32 Игорь Мандик.

Также Мандик отметил, что на международном рынке ПО, помимо конкуренции между продуктами, есть также конкуренция сервисов. Лояльность пользователей зависит в том числе от того, насколько легко и удобно купить и настроить антивирус, насколько быстро можно получить ответ от службы поддержки, удобен ли интерфейс. Создание интернет-магазина для покупателей в Белоруссии – это пример сервиса, который стремится дать Pro32 клиентам во всех странах присутствия.