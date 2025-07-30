«Мотив» предупреждает: появились новые схемы мошенничества

Оператор «Мотив» предупреждает абонентов о новых схемах, которые начали применять мошенники. Преступники выдают себя за сотрудников оператора связи, чтобы получить доступ к аккаунту абонента на сайте «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

В зоне риска абоненты, у которых изменились паспортные данные. По закону в этом случае человек обязан обновить персональные данные, хранящиеся у оператора связи. Это можно сделать в приложении «Мотив».

Злоумышленники звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками компании. Они предлагают обновить данные в мобильном приложении «Мотив», одновременно осуществляя вход на сайт «Госуслуги» под именем пользователя. Для подтверждения личности им нужен код, который сайт отправляет в SMS. Чтобы его получить, в первом случае абонента просят установить себе приложение (например, AnyDesk). С его помощью преступники могут удаленно подключиться к смартфону и прочитать SMS с кодом. Во втором случае мошенники просят назвать код из SMS-сообщения, объясняя это необходимостью подтверждения изменений, внесенных в приложении оператора.

«Мотив» напоминает: схемы обмана очень быстро изменяются, поэтому в любой ситуации важно соблюдать простые правила безопасности: нужно с подозрением относиться к звонкам с неизвестных номеров; нельзя устанавливать неизвестные приложения по просьбе посторонних; нельзя в телефонном разговоре сообщать кому-либо коды из SMS-сообщений, отправленные на ваш номер.

Если абонент сомневается в безопасности обновления данных в приложении, он может сделать это в офисах продаж «Мотив» (обязательно взять с собой оригинал паспорта).

«Мошенники хорошо подготовлены и умеют убеждать, поэтому мы рекомендуем с осторожностью относиться к любым звонкам с незнакомых номеров. Лучше всего сразу положить трубку и перезвонить на горячую линию, чтобы узнать, настоящий ли сотрудник компании с вами разговаривал», — сказали представители оператора «Мотив».