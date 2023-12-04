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Pro 32: CleverControl включена в реестр российского ПО

Система умного мониторинга ресурсов и производительности CleverControl компании Pro32 включена в реестр российского ПО и может использоваться в бюджетных закупках и продуктах с госфинансированием.

«CleverControl предназначен для крупных, средних и малых предприятий, которые решили оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность сотрудников. Это система удаленного мониторинга за служебным компьютером или любым другим рабочим устройством, которая позволяет получать статистику использования ПО, блокировать доступ к тем или иным сайтам и категориям», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор Pro32.

Кроме того, CleverControl оснащена системой мониторинга внешних носителей и использования принтеров. Это важно для компаний, которые работают с чувствительными данными и должны предотвращать их утечку.

А был ли ITIL?
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Облачная версия продукта доступна в редакциях Standard и Advanced. On-premise в редакции Enterprise. В версии Advanced доступна функция предотвращения нелегального доступа через систему распознавания лиц.

Программа получила класс ПО 02.08 «Средства мониторинга и управления». Коды продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности – 58.29.12 «Программное обеспечение сетевое на электронном носителе», 62 «Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий», 63.11.12 "Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет».

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