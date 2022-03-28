Цифровая трансформация ведет к стремительному росту объемов данных, накапливаемых предприятиями, растет их важность, как для повседневной работы, так и для принятия стратегических управленческих решений. Поэтому все большее внимание уделяется созданию систем резервного копирования и восстановления, позволяющих в случае нештатной ситуации восстановить работоспособность ИТ- и производственных систем в кратчайшие сроки.

Объемы данных растут

В современном мире с развитием цифровизации данные становятся все более ценным активом. Это основа практически любого бизнеса. Без них немыслима работа современных приложений и сервисов, включая приложения интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения. Сбой ИТ-инфраструктуры, атаки вирусов-вымогателей и потеря данных — все это может не только привести к снижению прибыли, но и отразиться на репутации компании и даже привести к прекращению ее деятельности.

Продолжающийся рост объемов, разнообразия и количества источников данных и усложняет их защиту. Исследование Dell Technologies «Глобальный индекс защиты данных» (Global Data Protection Index, GDPI) выявило, что организации управляют объемами данных, более чем в десять раз превышающих аналогичные показатели пятилетней давности. В период с 2016 по 2021 гг. «средний» объем данных вырос с 1,45 Тбайт до 14,6 Пбайт. 82% респондентов обеспокоены тем, что существующие решения для защиты данных не справятся со своей задачей. Более 30% опрошенных сообщили о потере данных за последний год и почти половина (45%) столкнулись с незапланированными простоями систем из-за проблем с сохранностью данных.

Для снижения рисков потери данных необходимо развертывание систем резервного копирования

Помимо экспоненциального роста данные также становятся все более распределенными, размещаются в нескольких публичных облаках, в основном ЦОД и на сотнях периферийных площадок. Это требует разработки новых стратегий их хранения, резервного копирования и восстановления.

Размер и динамика рынка

Так, по прогнозу Research and Markets, мировой рынок ПО хранения и резервного копирования данных в период в 2021–2025 гг. вырастет с $11,89 млрд до $17,25 млрд. Оценки Industry Research — $5,1 млрд в 2020 г. и $9,8 млрд в 2027-м.

В IDC полагают, что рынок ПО репликации защиты данных в 2020 г. составил около $10 млрд и в 2021 вырастет незначительно. Однако в дальнейшем он вернется к своему «нормальному» состоянию и до 2025 г. будет расти на 2,7% ежегодно.

Ведущие поставщики средств репликации и защиты данных

Компания Выручка во второй половине 2020 г., $млн Рост по отношению к первой половине 2020 г., % Рост по отношению ко второй половине 2019 г. % Выручка в первой половине 2021 г. $млн Рост по отношению ко второй половине 2020 г. % Рост по отношению к первой половине 2020 г. % Dell Technologies 746,6 8,0% -4,2% 657,2 -12,0% -4,90% Veeam 563,6 21,5% 17,9% 581,7 3,2% 25,30% Veritas 537,1 2,2% -4,9% 526,3 -2,0% -0,10% IBM 487,2 -9,3% -16,5% 378,9 -22,2% -29,50% Commvault 340,4 6,0% 5,1% 354,3 4,1% 10,30% Другие компании 2 048,5 5,9% 3,8% 2 489,6 21,5% 7,90% Всего 4 723,4 5,6% 0,4% 4 988 5,6% 0,40%

Пока ПО для резервного копирования используется в основном в локальной среде, на него приходится около 80% инсталляций. Однако оставшаяся часть, продукты для копирования данных в облака, будет расти опережающими темпами, более чем на 15% в год. За счет этого, как полагают многие аналитики, резервное копирование привьется в малом и среднем бизнесе, сейчас 90% этого ПО используется в корпоративной сфере.

Источник: Gartner, 2021 Магический квадрант «Архивирование и восстановление данных»

В магическом квадранте Gartner произошли некоторые перемены. Из самых существенных — квадрант лидеров покинула IBM, переместившись в стан «претендентов», в него же, из нишевых игроков, поднялась Arcserve, таким образом квадрант перестал пустовать. Место Голубого гиганта никто не занял — лидеров стало шесть.

RPO и RTO

Ключевые параметры любого плана резервного копирования и аварийного восстановления — RPO (Recovery Point Objective, «целевая точка восстановления») и RTO (Recovery Time Objective, «целевое время восстановления»). Первый показатель определяет максимальный период, за который могут быть потеряны данные. Если, например, RPO равен 60 минутам, то в случае аварии будут потеряны данные, полученные за последний час.

Второй показатель показывает, сколько времени займет восстановление данных. Ключевой критерий для расчета этого показателя — стоимость простоя системы из-за потери данных.

От RPO и RTO зависит, какой объем данных организация может потерять, и как долго могут быть недоступны ее сервисы. Их допустимые значения определяют выбор стратегии защиты данных.

Какой должна быть система для резервного копирования?

Система защиты данных должна обеспечивать хранение большого объема данных согласно требованиям регуляторов, быть масштабируемой и гибкой, предусматривать возможности интеграции с проприетарными программными продуктами и с продуктами Open Source. Она должна уметь работать с унаследованными приложениями и с новым ПО, а в оптимальном случае — поддерживать разные сценарии и модели развертывания: локальное или облачное с разными вариантами покупки и подписки.

Резервные копии, особенно копии критичных данных, требуют строгого контроля доступа. Администратор, работающий с продуктивными данными, не должен иметь доступа к системе резервного копирования. Избыточные права увеличивают риск кражи данных. Поддерживаемые многими СХД функции моментальных снимков помогает обеспечить защиту виртуальных машин. Упрощая и автоматизируя резервное копирование на уровне образов виртуальных машин и требуя меньше инфраструктуры, они ускоряют резервное копирование ВМ и помогают организациям эффективно и действенно обеспечивать доступность их данных.

Между тем в упоминавшемся исследовании «Глобальный индекс защиты данных» отмечалось, что большинство ИТ-руководителей не уверены в том, что применяемые решения помогут им восстановить данные после кибератаки, соблюдать нормативные требования, соответствовать уровням обслуживания приложений и подготовиться к будущим требованиям по защите данных. Поэтому неудивительно, что более 2/3 организаций обеспокоены возможными отказами и сбоями.

96% организаций, которые пострадали от потери данных и/или незапланированных простоев систем, столкнулись, среди прочего, с падением производительности, неспособностью предоставить основные услуги, задержками в разработке продуктов/услуг и потерей доходов.

Унификация: проще, надежнее, дешевле

Единый, унифицированный подход к резервному копированию позволяет сэкономить на поддержке, поскольку, в отличие от нескольких разнородных продуктов, для обслуживания системы требуется меньше специалистов. Поддержка продуктов Open Source и большинства современных сервисов упростит развертывание дополнительных сервисов, если их потребуется внедрить в будущем.

Однако большинство респондентов используют для защиты данных решения нескольких поставщиков. Хотя эти организации вкладывают больше времени, денег и кадровых ресурсов в защиту своих данных и приложений, их ежегодные затраты из-за потери данных и простоев значительно выше, чем у организаций, работающих с одним поставщиком средств защиты данных, утверждается в отчете Dell Technologies.

Согласно его результатам, в среднем стоимость потери данных за последние 12 месяцев для организаций, использующих решения нескольких поставщиков средств защиты данных, почти в четыре раза выше, по сравнению с организациями, применяющими решение одного вендора.

Использование разрозненных инструментов управления может существенно усложнить управление системами защиты данных. Инвестирование в единое решение защиты данных — локальных, удаленных и находящихся в облаке — верный способ снизить сложность и уменьшить риск простоя, считают аналитики Gartner.

В идеальном случае данные должны быть защищены независимо от того, где они находятся. Поэтому важно внедрять решения для защиты данных, которыми легко управлять, легко масштабировать, чтобы гарантировать защиту данных во всех средах, включая локальные, периферийные, а также гибридные, мультиоблачные инфраструктуры.

Чтобы свести к минимуму сбои и снизить сложность защиты данных, организациям нужны простые, надежные, эффективные, масштабируемые и автоматизированные решения для защиты приложений и данных независимо от платформы (физическая, виртуальная, контейнерная, облачная, SaaS и т. д.).

Рост объемов данных в сочетании с увеличением их ценности создает новые и часто непредвиденные риски. Потери из-за утраты данных за последние 12 месяцев превысили в мире в среднем $1,01 млн. 63% респондентов считают, что новые технологии, такие как облачные приложения, контейнеры Kubernetes, искусственный интеллект и машинное обучение, создают новые риски в сфере защиты данных, а отсутствие решений, подходящих для новых технологий, называют одной из основных проблем в этой сфере.

Угроза хакерских атак/программ-вымогателей и комплексная защита данных

Поскольку объемы, разнообразие типов и скорость накопления данных растут быстрыми темпами, а рабочие нагрузки охватывают распределенную инфраструктуру, необходимы надежные стратегии для борьбы с возросшими угрозами безопасности. Нередко резервные копии и системы резервирования становятся целями хакерских атак.

Лучший способ защиты данных от таких атак — физическое разделение, например, съемные носители, такие как ленточные библиотеки. Магнитные ленты можно хранить в безопасном месте на другой площадке и в течение долгого времени, что поможет значительно снизить риски потери данных.

По данным IDC, за последний год более трети организаций во всем мире испытали на себе атаки или взломы с применением программ-вымогателей, которые блокировали доступ к системам или данным. Это требует целостной стратегии обеспечения безопасности и защиты данных для выявления, обнаружения, защиты, реагирования и восстановления после атак программ-вымогателей и других кибератак.

Как говорится в отчете Dell, 62% респондентов обеспокоены тем, что существующие меры защиты данных могут оказаться недостаточными для борьбы с угрозами вредоносных программ и программ-вымогателей, а 74% согласны с тем, что они теперь больше подвержены риску потери данных из-за киберугроз в связи с ростом числа сотрудников, работающих на дому.

Более двух третей опрошенных (67%) не уверены, что все их критически важные для бизнеса данные можно будет восстановить в случае разрушительной кибератаки или потери данных.