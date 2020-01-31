VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках

Публичное облако дает «масштаб». Частное — независимость от других клиентов, нуждающихся в мощностях облачного провайдера. Получить лучшее от этих двух типов облачных структур помогут виртуальные частные облака, спрос на которые растет более, чем на 20% в год.

Четвертый путь

Облака становятся все популярнее, но оба основных варианта, публичное и частное облака, страдают своими недостатками. В публичном облаке клиент пользуется практически неограниченной аппаратной мощью, но живет в «коммунальной среде», со всеми вытекающими последствиями. В частном могут возникнуть проблемы с масштабированием. Гибридные облака, в теории, обладают преимуществами обоих типов, но на практике могут совмещать в себе и их недостатки.

В последнее время набирают популярность VPC (Virtual Private Cloud) — виртуальные частные облака.

Виртуальное частное облако — это услуга, предлагаемая, в основном, крупными провайдерами публичных облачных сервисов. Ее особенность состоит в том, что клиенты не делят используемое оборудование (системы хранения, серверы и сетевые устройства) с другими арендаторами, как это происходит в общей, публичной облачной среде, а используют выделенный пул ресурсов, оплачиваемый по мере их использования. Фактически, они получают «облако в облаке». За счет этого клиенту VPC обеспечивается логическая изоляция облака, полный контроль за ресурсами, безопасность облачной среды. Поэтому VPC отлично подходит для развертывания средств резервного копирования и аварийного восстановления, а также тестовых сред.

Среди отраслей, в которых он может быть наиболее полезен, эксперты называют те, для которых критически важны высокий уровень безопасности данных, в первую очередь это софтверные компании, другие ИТ-компании и компании телекоммуникационного сектора, финансовые структуры, медицина.

Распределение клиентов сервиса Amazon VPC по отраслям





Источник: Enlyft, 2019

Все под контролем

Как уже говорилось, провайдеры услуг VPC используют ту же серверную инфраструктуру, которая применяется для публичных облачных сервисов, но их клиенты в данном случае не делятся своими вычислительными ресурсами с другими пользователями.

Приватное частное облако устроено по принципу матрешки

При этом клиенты могут настраивать параметры сети VPC, например, оптимизировать производительность определенных приложений путем приоритизации сетевого трафика. VPC можно интегрировать с публичными облаками и с локальной ИТ-инфраструктурой. Например, в виртуальной сети Microsoft Azure (VNet) можно устанавливать гибридные и выделенные соединения между локальными центрами обработки данных клиентов с помощью сервиса ExpressRoute. В облаке Amazon пиринговое сетевое соединение VPC Peering позволяет маршрутизировать трафик IPv4 или IPv6 между VPC. Для одного VPC можно задать несколько пиринговых соединений. Протоколы IPv4 и IPv6 обеспечивают логическое соединение между различными сетевыми устройствами по их IP-адресам.

Для обеспечения большей надежности нередко задействуют несколько VPC, соединяя их между собой для предоставления этим облакам доступа к ресурсам друг друга. Причем не обязательно использовать VPC от одного провайдера. Исследования аналитиков Enterprise Strategy Group показывают, что более трех четвертей респондентов используют облака нескольких провайдеров услуг, однако обычно кто-то из них является «главным» и на него приходится большая часть расходов.

Управление и API

Аналитики 451 Research отмечают наличие у облачных провайдеров собственных, уникальных информационных панелей и API-интерфейсов. Между тем пользователям нужно единое представление об их ИТ-инфраструктуре, единые подходы к управлению и оркестрации. Это могло бы оптимизировать использование площадок и предоставление сервисов разработчикам.

Важна согласованность и единообразие управления облачной инфраструктурой. ИТ-отделы, группы информационной безопасности и разработки должны «говорить на одном языке» и использовать в облаках общие инструменты, считают в ESG. Один из вариантов — перенос виртуальных машин в контейнеры. Дополнительный уровень абстракции, предоставляемый контейнерами, может помочь в управлении ресурсами облачной инфраструктуры.

Появляются инструменты, которые помогают пользователям взаимодействовать с облачной средой, предлагая унифицированную во всех облаках структуру абстрагирования ресурсов и семантику. Некоторые решения обещают, что доступ к подсетям и управление таблицами маршрутизации будут осуществляться с использованием одних и тех же API, независимо от базового облака. Кроме того, облачные инфраструктуры можно автоматизировать с помощью программного кода, адаптирующегося к различным облачным инфраструктурам.

Динамика и распределение рынка VPC

Популярность виртуальных частных облаков быстро растет. По прогнозам Research and Markets, в период с 2019 по 2024 годы мировой рынок VPC увеличится с $20,9 млрд до $58,9 млрд, его средний ежегодный рост составит 23,6%. По оценкам аналитиков Market Research Engine, среднегодовой рост в этот период будет еще выше — 26,5%.

По данным исследователей агентства MarketsandМarkets, этот тип облаков наиболее популярен в развитых странах, прежде всего — в Северной Америке, однако понемногу проникает и в другие географические регионы.

Динамика ($млрд) и географическое распределение рынка VPC в 2017–2024 гг.

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Источник: MarketsandМarkets, 2019

Распределение клиентов по сферам деятельности на примере Amazon VPC приведено выше. Из распределения VPC-клиентов Amazon по выручке видно, что наибольшим спросом виртуальные частные облака пользуются у небольших компаний (от $1 млн до 50 млн) и у самых крупных, с оборотом более $1 млрд, последние составляют самую большую по численности группу клиентов.

Распределение клиентов сервиса Amazon VPC по выручке, $





Источник: Источник: Enlyft, 2019

В перспективе, кроме уже названных преимуществ VPC, рост рынка виртуальных частных облаков подстегнут также растущие требования к безопасности и гибкости облаков, полагают аналитики Research аnd Markets. А сдерживать рост их популярности будут проблемы совместимости с унаследованными системами.

Среди ключевых игроков мирового рынка VPC по версии Research аnd Markets — американские Amazon, DXC, Google, Microsoft, Rackspace, китайские Alibaba и Huawei, французские Atos и OVH. В России такие облака предлагает ряд компаний, например — SberCloud, «Крок», Selectel.