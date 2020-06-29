БПО «Прогресс» обновило производственные линии

БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», завершило отладку новой линии поверхностного монтажа. Обновленная линия для пайки электронных компонентов на печатных платах позволила увеличить производительность труда на предприятии более чем в семь раз за счет использования современных технологий. На сегодняшний день в России существует не более десяти аналогичных линий поверхностного монтажа.

Модернизируемая линия позволила увеличить производительность труда за счет использования модульных установщиков, чипшутера и универсального высокоточного установщика. Также линия оснащена конвекционной печью с десятью зонами нагрева и тремя зонами охлаждения и обеспечивает оптимальную настройку термопрофиля под самые сложные изделия, в том числе в области бессвинцовой технологии.

«Качество электронных компонентов обеспечивается за счет применения 3D-систем контроля нанесения материалов, установки и пайки компонентов, функционирующих на принципе лазерной триангуляции», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

Финансирование модернизации осуществлялось за счет средств Фонда развития промышленности.

Основными направлениями деятельности компании являются контрактная разработка в сферах электроники для рынка телекоммуникационных услуг и промышленной автоматизации; разработка системного, прикладного и сервисного программного обеспечения; разработка всей необходимой конструкторской документации, включая сборочные, деталировочные чертежи, 3D-модели и спецификации будущего изделия; разработка и производство средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств; производство и реализация оборудования гражданской промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и электрооборудования двойного назначения.