Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти»

Серия преобразователей IG-8RSE, разработанная АО «БПО «Прогресс» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех, разрешена к применению на нефтепромыслах «Газпром нефти». Это успешный пример технологической коллаборации в области развития промышленной автоматизации и метрологического обеспечения.

По итогам успешных испытаний «Газпром нефть» включила АО «БПО «Прогресс», как производителя оборудования по направлению преобразователей протоколов, в перечень производителей оборудования и программного обеспечения систем промышленной автоматизации и метрологического обеспечения для своих нефтедобывающих активов.

В 2020 году АО «БПО «Прогресс» приняло решение о выпуске линейки промышленных преобразователей. IG-8RSE предназначен для объединения оборудования, использующего разные протоколы (Modbus RTU/TСP) и различные интерфейсы (RS-485/Ethernet) в единую сеть.

В серии преобразователей протоколов IG реализована возможность настройки тонкого клиента: опроса одного Modbus-устройства несколькими системами верхнего уровня, это является преимуществом при проектировании и реализации расширения системы мониторинга и передачи информации в MES-уровни. Изделие характеризуют компактные габариты, диапазон напряжения питания и рабочих температур, возможность «холодного» старта, возможность настройки логики работы релейного и дискретного выходов (например, возможно перегрузить контроллер, включить/выключить обогреватель, кондиционер, управлять сигнализацией). В изделиях используется российский процессор, что обеспечивает высокую производительность всей системы.

Важно отметить, что весь производственный цикл линейки индустриальных преобразователей (проектирование, разработка, монтаж компонентов на плате, сборка в корпус, финальная сборка и упаковка изделий) реализован на мощностях АО «БПО «Прогресс». Локализация полного цикла разработки и производства в России обеспечивает максимальную безопасность данных и делает продукцию конкурентоспособной по цене.

«В 2021 году концерн «Автоматика» продолжил политику диверсификации. Изделия, предлагаемые АО «БПО «Прогресс», отвечают современным требованиям к эксплуатации на промышленных объектах и объектах автоматизации в неблагоприятных климатических условиях, а применение отечественного процессора исключает наличие незадекларированных функций. Мы готовы расширять сотрудничество с ПАО «Газпром нефть» и по другим направлениям, таким как защита периметра и цифровая трансформация предприятий. Наши продукты имеют полный комплект сертификатов и по многим параметрам превосходят зарубежные и отечественные аналоги, в частности, за счет высокой степени защищенности информации. Мы также готовы разрабатывать специализированные модификации наших решений для удовлетворения потребностей заказчиков», – заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.